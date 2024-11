(7) OTTO ROSENGREN (C)

(16) OLIVER BERG (C)

(22) TAHA ALI (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(37) ADRIAN SKOGMAR (C)

(34) ZAKARIA LOUKILI (C)

(23) LASSE JOHNSEN (C)

(38) HUGO BOLIN (C)

(25) GABRIEL BUSANELLO (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(71) JEAN ONANA (C)

(8) SALIH UÇAN (C)

(77) CAN KELES (A)

(22) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)

(6) AL MUSRATI (C)

(7) MILOT RASHICA (C)

(18) JOÃO MÁRIO (C)

(73) CHER NDOUR (C)

(23) ERNEST MUÇI (C)

(83) GEDSON FERNANDES (C)

(27) RAFA (C)

PREPARTITA

Besiktas - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 16:30 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Dove vedere Besiktas-Malmoe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Besiktas-Malmoe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Besiktas-Malmoe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

