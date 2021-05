Solskjaer conferma il modulo 4-2-3-1 con Cavani centravanti coadiuvato sulla trequarti da Greenwood, Bruno Fernandes e Pogba. A centrocampo, ci sono Van de Beek e Fred mentre in difesa, l’allenatore degli mancuniani schiera Bailly e Maguire come centrali con Wan-Bissaka e Shaw a presidiare le corsie laterali.20:19

Fonseca sceglie nuovamente Dzeko e non Mayoral come unico terminale offensivo supportato sulla trequarti da Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Mancini e Cristante mentre nel reparto difensivo, davanti all’estremo difensore Mirante, vengono schierati Smalling e Ibanez al centro con Bruno Peres e Karsdorp sulle fasce. Out per infortunio Pau Lopez, Villar, Diawara, Spinazzola, Perez e Veretout.20:26

I giallorossi, dopo essere stati surclassati per 6-2 dai Red Devils, dovranno cercare di siglare 4 reti senza subirne per cercare la clamorosa qualificazione alla finale della competizione.19:57

PREPARTITA

Roma - Manchester United è valevole per ilo ritorno della semifinale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Manchester United sarà Dr. Felix Brych coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

La partita d'andata, giocata una settimana fa, ha visto la netta vittoria della squadra inglese del Manchester United per 6-2. Servirà quindi un'impresa alla squadra di Fonseca per qualificarsi per la finale di Europa league che si giocherà il 26 Maggio in Polonia. La Roma arriva alla sfida dopo una settimana molto turbolenta che ha visto la società giallorossa annunciare la sostituzione, per il prossimo anno, dell'attuale tecnico Fonseca con José Mourinho. Per la sfida sicuro il rientro di Mancini in difesa, davanti invece staffetta Dzeko-Borja Mayoral con lo spagnolo probabile titolare, Pellegrini poco più avanti di supporto all'armeno Mkhitaryan.

Dove vedere Roma-Manchester United di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Roma-Manchester United si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 maggio.

Roma-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

