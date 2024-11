(14) JORIS VAN OVEREEM (C)

(55) NIR BITTON (C)

(28) ISSOUF SISSOKHO (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(16) GABI KANICHOWSKY (C)

(33) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(6) JORDAN HENDERSON (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

(28) KIAN FITZ-JIM (C)

Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kian Fitz-Jim in seguito a un contropiede.21:42

Gol! Ajax 3, Maccabi Tel Aviv 0. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:39

Gol! Ajax 2, Maccabi Tel Aviv 0. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brian Brobbey.21:28

Gabi Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.21:26

Decisione VAR: no gol Ajax 1-0 Maccabi Tel Aviv.21:21

Fuorigioco. Dor Turgeman(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Elad Madmon e' colto in fuorigioco.21:20

Gol! Ajax 1, Maccabi Tel Aviv 0. Bertrand Traoré (Ajax) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Brian Brobbey.21:14

Gara momentaneamente sospesa, Nemanja Stojic (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:11

Gara momentaneamente sospesa, Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:05

PREPARTITA

Ajax - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Maccabi Tel Aviv sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Dove vedere Ajax-Maccabi Tel Aviv di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ajax-Maccabi Tel Aviv si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Ajax-Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

