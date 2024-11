(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(17) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(21) DENIL CASTILLO (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

(18) MALCOM EDJOUMA (C)

(29) ALEXANDRU MUSI (C)

(42) BABA ALHASSAN (C)

(24) WILLIAM BAETEN (C)

(25) ALEXANDRU BALUTA (C)

(7) FLORIN TANASE (C)

(8) ADRIAN SUT (C)

Fuorigioco. Mihai Popescu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.19:35

Gara momentaneamente sospesa, Alexandru Baluta (Steaua Bucarest) per infortunio.19:25

Tiro parato. Oliver Sørensen (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joel Andersson con cross.19:23

Tiro parato. Baba Alhassan (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.19:19

Sostituzione, Steaua Bucarest. Baba Alhassan sostituisce Florin Tanase per infortunio.19:17

Gara momentaneamente sospesa, Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:16

Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.19:15

Gara momentaneamente sospesa, Valentin Cretu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:09

Gol! Steaua Bucarest 1, Midtjylland 0. Florin Tanase (Steaua Bucarest) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:04

Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.18:54

PREPARTITA

FCSB - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - FC Midtjylland sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Dove vedere FCSB-FC Midtjylland di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FCSB-FC Midtjylland si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

FCSB-FC Midtjylland verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

