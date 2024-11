(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(25) JON MAGUNAZELAIA (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(15) URKO GONZÁLEZ (C)

(24) LUKA SUCIC (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(10) MIKEL OYARZABAL (C)

(17) SERGIO GÓMEZ (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(18) JHON MOSQUERA (C)

(29) TOM SLONCÍK (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(19) CHEICK SOUARÉ (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

(24) MILAN HAVEL (C)

(22) CADU (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

Igor Zubeldia (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.21:42

Tiro parato. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:38

Jan Paluska (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:37

Gol! Viktoria Pilsen 1, Real Sociedad 1. Orri Óskarsson (Real Sociedad) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal con cross.21:34

Tiro parato. Martín Zubimendi (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Takefusa Kubo.21:22

Fuorigioco. Cadu(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:18

Gol! Viktoria Pilsen 1, Real Sociedad 0. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pavel Sulc.21:12

Fuorigioco. Svetozar Markovic(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Cadu e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Luka Sucic(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Orri Óskarsson e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Real Sociedad sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Dove vedere Viktoria Plzen-Real Sociedad di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Viktoria Plzen-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

