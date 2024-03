PREPARTITA

Roma - Brighton and Hove Albion è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma nella fase a gironi ha incontrato AEK Athens, Ajax, Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga superando il girone con 13 punti mentre Brighton and Hove Albion ha incontrato Marseille, Ajax e AEK Athens superando il girone con 13 punti.

Roma-Brighton and Hove Albion ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee, comprese le ultime quattro di fila, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City nella fase a gironi della Champions League 2014-15.

Questa sarà la prima sfida tra il Brighton e una squadra italiana nelle competizioni europee; le formazioni inglesi hanno passato il turno di una fase a eliminazione diretta in sette degli otto incontri contro le italiane in Europa League – tra cui gli ultime cinque – da quando il Tottenham è stato eliminato dalla Fiorentina nel 2014/15 ai sedicesimi.

La Roma ha perso solo una delle ultime 23 partite in casa in Europa League (17V, 5N), 1-2 contro il Real Betis nella fase a gironi del 2022/23, da allora ha ottenuto otto successi nelle successive nove gare interne nella competizione (1N).

La Roma ha pareggiato entrambe le ultime due sfide nelle competizioni UEFA (doppio 1-1 vs Feyenoord nel playoff di questa Europa League) e non resta a secco di vittorie da oltre due partite in campo europeo dalla stagione 2019/20 (in quel caso due pareggi e una sconfitta nella fase a gironi dello stesso torneo).

Nella prima stagione in una competizione europea, il Brighton ha raggiunto per la prima volta la fase a eliminazione diretta; è prima squadra inglese a raggiungere questa fase al debutto nelle principali competizioni europee – esclusi preliminari – dal Bolton Wanderers nel 2005/06 in Coppa UEFA.

La Roma è la formazione che ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria in questa edizione di UEFA Europa League (2226, almeno 221 in più rispetto ad ogni altra). Dall’altra parte, il Brighton è invece la seconda per percentuale di passaggi riusciti (88.2%), dietro al Bayer Leverkusen (90.2%).

Diego Llorente è il giocatore che ha effettuato più movimenti in avanti palla al piede (104) e il secondo che ha percorso più metri da questa situazione (1042) in questa UEFA Europa League. Allo stesso tempo, lo spagnolo non ha mai vinto contro il Brighton in quattro precedenti in Premier League (2N, 2P).

Si sfidano due dei tre migliori marcatori in questa edizione di UEFA Europa League: Romelu Lukaku e João Pedro (entrambi sei gol), alle spalle del solo Pierre-Emerick Aubameyang (sette). L’attaccante della Roma, in particolare, è però già andato a segno in sei match differenti nell’edizione corrente, più di ogni altro giocatore.

Giocano nella Roma e nel Brighton anche due dei soli cinque centrocampisti che vantano oltre 500 palloni giocati in questa Europa League: 1° per distacco Leandro Paredes (607), mentre il 5° è Pascal Groß (516).

Roberto De Zerbi ha incrociato otto volte la Roma da allenatore in Serie A, restando imbattuto nei tre confronti più recenti (1V, 2N) dopo aver raccolto appena un pareggio e quattro sconfitte nei primi cinque. L’attuale tecnico del Brighton ha inoltre incassato una media di 2.5 gol a partita (20 in totale) contro i giallorossi nel massimo campionato italiano, dove ha guidato Palermo, Benevento e Sassuolo tra il 2016 e il 2021.

Dove vedere Roma-Brighton and Hove Albion di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Roma-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 marzo.

Roma-Brighton and Hove Albion verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League