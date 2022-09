1. FC Union Berlin

Stadio An der Alten Försterei di Berlin 8 Settembre 2022 ore 18:45

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(4) JOSÉ RODRÍGUEZ (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(2) BART NIEUWKOOP (C)

(94) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(21) TIM SKARKE (C)

(13) ANDRÁS SCHÄFER (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(23) NIKO GIEßELMANN (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: An der Alten Försterei Città: Berlin Capienza: 22012 spettatori17:28

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:56

Fuorigioco. José Rodríguez(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Victor Boniface e' colto in fuorigioco.19:17

Gol! Union Berlino 0, Union Saint-Gilloise 1. Senne Lynen (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Victor Boniface.19:25

Christopher Trimmel (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.19:53

Fuorigioco. Genki Haraguchi(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Janik Haberer e' colto in fuorigioco.19:56

Tiro parato. Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Senne Lynen con cross.19:57

Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Cameron Puertas sostituisce José Rodríguez per infortunio.20:11

Fuorigioco. Julian Ryerson(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Niko Gießelmann e' colto in fuorigioco.20:18

Tiro parato. Tim Skarke (Union Berlino) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sheraldo Becker con cross.20:26

András Schäfer (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.20:32

Fuorigioco. Tim Skarke(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Sven Michel e' colto in fuorigioco.20:33

PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio An der Alten Försterei di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise sarà Serhiy Boyko coadiuvato da Semen Shlonchak e Oleksandr Zhukov. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima sfida tra l’Union Berlin e l’Union Saint-Gilloise nelle competizioni europee.

L’Union Berlin parteciperà a una principale competizione europea per la terza volta nella propria storia, le altre due sono state nel 2001/02 quando venne eliminato in Coppa Uefa al secondo turno, e nella stagione scorsa quando non hanno superato la fase a gironi in Conference League.

L’Union Saint-Gilloise torna a giocare una partita nelle principali competizioni europee dall’ottobre 1964, quando perse in trasferta contro la Juventus nella Coppa delle Fiere.

Questa sarà la 12ª volta che una squadra tedesca ospita una squadra belga in Europa League, con la squadra in trasferta che ha vinto solo in un'occasione finora: il KAA Gent contro il VfL Wolfsburg nel novembre 2019.

Nella sua ultima partecipazione alla UEFA Europa League, nel 2015/16, il tecnico dell'Union Berlino Urs Fischer ha vinto il suo gruppo con il Basilea, raggiungendo i sedicesimi.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League