LIVE FENERBAHçE - DINAMO KIEV 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) OLEKSANDR YATSYK (C)

(18) OLEKSANDR ANDRIEVSKYI (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(37) ANTON TSARENKO (C)

(15) VIKTOR TSYGANKOV (C)

(5) SERHII SYDORCHUK (C)

(7) VLADYSLAV KABAEV (C)

(19) DENYS HARMASH (C)

(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(99) EMRE MOR (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(18) LINCOLN (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(6) EZGJAN ALIOSKI (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(7) FERDI KADIOGLU (C)

Denys Harmash (Dynamo Kiev) e' ammonito per un brutto fallo.18:55

Fuorigioco. Oleksandr Syrota(Dynamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Denys Harmash e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

Fenerbahçe - Dinamo Kiev è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Dinamo Kiev sarà Tamás Bognár coadiuvato da Balázs Buzás e Peter Kobor. Al VAR invece ci sarà Pascal Müller.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Fenerbahçe e Dynamo Kyiv si sono incontrate sei volte nelle competizioni europee e i turchi non hanno mai vinto una partita (3N, 3P).

Fenerbahçe e Dynamo Kyiv si sono già incontrate in questa stagione, nelle qualificazioni alla Champions League in luglio, quando gli ucraini superarono i turchi grazie a uno 0-0 interno e alla vittoria per 2-1 in trasferta, prima di essere eliminati dal Benfica due turni dopo.

Dopo aver vinto cinque partite interne nella fase a gironi dell’Europa League tra settembre 2016 e novembre 2018, il Fenerbahçe non ha ottenuto nessun successo nelle ultime quattro partite casalinghe della competizione (3N, 1P).

La Dynamo Kyiv ha perso le ultime due partite in Europa League, in casa e in trasferta contro il Villareal agli ottavi di finale nel 2020/21 - non subisce tre sconfitte consecutive da novembre 1992 quando ancora la competizione si chiamava Coppa Uefa.

Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahçe, è il secondo allenatore con il maggior numero di partite in Europa League (60), dopo Unai Emery (93). Jesus è l'unico manager ad aver perso due finali della competizione (2012/13 e 2013/14 con il Benfica).

Dove vedere Fenerbahçe-Dinamo Kiev di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Dinamo Kiev si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

