LIVE HJK HELSINKI - REAL BETIS 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(28) RODRI (C)

(10) SERGIO CANALES (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(11) LUIZ HENRIQUE (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(7) JUANMI (C)

(56) PËRPARIM HETEMAJ (C)

(58) JOHANNES YLI-KOKKO (C)

(10) NASSIM BOUJELLAB (C)

(8) LUCAS LINGMAN (C)

(21) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)

(24) DAVID BROWNE (C)

(23) PYRY SOIRI (C)

Fuorigioco. Claudio Bravo(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Luiz Henrique e' colto in fuorigioco.18:54

Sostituzione, Real Betis. Rodri sostituisce Juanmi per infortunio.18:51

PREPARTITA

HJK Helsinki - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Bolt Arena di Helsinki.

Arbitro di HJK Helsinki - Real Betis sarà Roi Reinshreiber coadiuvato da David Elias Biton e Sagy Metzamber. Al VAR invece ci sarà David Fuxman.

HJK Helsinki-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima sfida tra HJK Helsinki e Real Betis nelle competizioni europee.

L’Helsinki ha affrontato una squadra spagnola in una sola occasione, quando venne eliminata dalle qualificazioni in Europa League dall’Athletic Bilbao nel 2012/13, perdendo 9-3 complessivamente. Il Real Betis invece affronta per la prima volta una squadra finlandese.

Il Real Betis non ha vinto nessuna delle ultime tre partite nelle competizioni europee (2N, 1P), l’ultima volta che in quattro partite di fila non ha trovato il successo è stata a settembre 1998 (1N, 3P).

Escluse le qualificazioni, nessuna delle ultime 20 partite del HJK Helsinki nelle principali competizioni europee è terminata in pareggio (5V, 15P), l’ultimo segno “x” in sfide di questo tipo risale al novembre 1998 contro il Benfica in Champions League.

Dopo aver concesso solo tre gol nelle prime otto trasferte in Europa League, il Real Betis ne ha subiti 14 nelle ultime sei partite esterne.

Dove vedere HJK Helsinki-Real Betis di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

HJK Helsinki-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

HJK Helsinki-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League