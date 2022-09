LIVE MALMOE - SPORTING BRAGA 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(88) CASTRO (C)

(19) UROS RACIC (C)

(18) DIEGO LAINEZ (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(40) EMMANUEL LOMOTEY (C)

(15) JOSEPH CEESAY (C)

(31) HUGO LARSSON (C)

(20) MOUSTAFA ZEIDAN (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)

(32) JO INGE BERGET (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(7) ERDAL RAKIP (C)

Fuorigioco. Vítor Oliveira(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Abel Ruiz e' colto in fuorigioco.19:03

Erdal Rakip (Malmö FF) e' ammonito per un brutto fallo.18:57

Fuorigioco. Nuno Sequeira(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Vítor Oliveira e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

Malmoe - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Sporting Braga sarà Duje Strukan coadiuvato da Bojan Zobenica e Alen Jaksic. Al VAR invece ci sarà Bartosz Frankowski.

Malmoe-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima partita tra Malmö FF e Sporting Braga nelle competizioni europee.

Il Malmö ha perso ciascuno dei tre incontri con squadre portoghesi, non riuscendo mai a segnare. La partita più recente in sfide di questo tipo risale ad ottobre 2003 contro lo Sporting CP in Coppa Uefa (0-1).

Nelle tre partite esterne contro squadre svedesi Il Braga non ha mai vinto (1N, 2P), perdendo contro l’Hammarby IF e l’IF Elfsborg prima di pareggiare con l’AIK.

Il Malmö ha perso sette degli ultimi otto match nelle principali competizioni europee (1N), in queste partite ha segnato due volte concedendo 19 reti.

Il Braga non vince da quattro partite esterne in Europa League (1N, 3P), l’ultima volta che non ottenne un successo per più trasferte in questa competizione è stata tra marzo-novembre 2016 (cinque).

Dove vedere Malmoe-Sporting Braga di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Malmoe-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Malmoe-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

