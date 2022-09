Omonia Nicosia

(17) SALIFU MUDASIRU (C)

(12) ABDOUL MOUMOUNI (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

(8) MOUHAMED DIOP (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(19) FOUAD BACHIROU (C)

(90) ROMAN BEZUS (C)

(8) MORETO CASSAMÁ (C)

(3) ADAM MATTHEWS (C)

(17) JAN LECJAKS (C)

(76) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)

(42) MIKKEL DISKERUD (C)

Rasheed Akanbi (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per un brutto fallo.21:09

Tiro parato. Cédric Badolo (FC Sheriff Tiraspol) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moussa Kyabou.21:27

Fuorigioco. Nikolas Panagiotou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Brandon Barker e' colto in fuorigioco.21:30

Fuorigioco. Ádám Lang(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Bruno Felipe e' colto in fuorigioco.21:32

Tiro parato. Bruno Felipe (Omónia Nicosia) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:40

Sostituzione, Omónia Nicosia. Francis Uzoho sostituisce Fabiano per infortunio.22:06

Rigore concesso da Ádám Lang (Omónia Nicosia) per un fallo di mano in area.22:12

Ádám Lang (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo di mano.22:14

Gol! Omónia Nicosia 0, FC Sheriff Tiraspol 2. Iyayi Atiemwen (FC Sheriff Tiraspol) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:16

Iyayi Atiemwen (FC Sheriff Tiraspol) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:17

Fuorigioco. Roman Bezus(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Karim Ansarifard e' colto in fuorigioco.22:43

Decisione VAR: no gol Omónia Nicosia 0-3 FC Sheriff Tiraspol.22:45

Roman Bezus (Omónia Nicosia) e' ammonito per un brutto fallo.22:46

Tentativo fallito. Abou Ouattara (FC Sheriff Tiraspol) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Armel Zohouri in seguito a un contropiede.22:49

Fuorigioco. Karim Ansarifard(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Fotios Papoulis e' colto in fuorigioco.22:58

PREPARTITA

Omonia Nicosia - Sheriff Tiraspol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.

Arbitro di Omonia Nicosia - Sheriff Tiraspol sarà Rade Obrenovic coadiuvato da Jure Praprotnik e Grega Kordez. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa sarà la prima partita tra l’Omonia Nicosia e lo Sheriff Tiraspol nelle competizioni europee.

Nell'unico precedente dell'Omonia Nicosia con una squadra moldava, i ciprioti hanno vinto sia in casa che in trasferta contro il Tiligul-Tiras Tiraspol durante le qualificazioni alla Coppa delle Coppe nell'agosto 1994.

Le squadre moldave hanno perso tutte e otto le loro partite contro squadre cipriote in Europa fino ad oggi; il caso più recente è quello del Petrocub-Hincesti che è stato sconfitto dall'AEK Larnaca durante le qualificazioni all’Europa League nel luglio 2019.

L'unica precedente partecipazione dell'Omonia Nicosia all’Europa League risale al 2020/21, quando finì ultimo nel proprio girone battendo solo il PAOK Salonicco (1N, 4P).

Lo Sheriff Tiraspol ha vinto solo una delle sue 13 trasferte in Europa League (5N, 7P), perdendo le ultime due di fila dopo che aveva battuto il Lokomotiv Mosca nel novembre 2017.

Dove vedere Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 8 settembre.

Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Omonia Nicosia - Sheriff Tiraspol tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League