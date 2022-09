LIVE STELLA ROSSA - MONACO 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(41) SOUNGOUTOU MAGASSA (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(2) VANDERSON (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(12) CAIO HENRIQUE (C)

(38) NIKOLA STANKOVIC (C)

(20) KINGS KANGWA (C)

(22) VELJKO NIKOLIC (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(8) GUÉLOR KANGA (C)

(23) MILAN RODIC (C)

Benoît Badiashile (Monaco) e' ammonito per un brutto fallo.21:18

Aleksandar Dragovic (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.21:07

PREPARTITA

Stella Rossa - Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 8 settembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Monaco sarà Harm Osmers coadiuvato da Robert Kempter e Dominik Schaal. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Stella Rossa-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra la Stella Rossa e il Monaco nelle competizioni europee.

Il Monaco ha vinto solo una delle sue sette trasferte in Europa League (4N, 2P), battendo il PSV nell'ottobre 2021 durante le fasi a gironi.

La Stella Rossa non ha vinto nessuno dei 12 incontri contro squadre francesi (3N, 9P) da quando ha battuto il Metz in casa nel primo turno di Coppa UEFA nel settembre 1998.

Il tecnico del Monaco Philippe Clement non ha vinto nessuna delle sue ultime otto partite in Europa League (4N, 4P), con le tre squadre allenate (KRC Genk, Club Brugge, Monaco).

La Stella Rossa ha perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe in competizioni europee (9V, 4N), l’ultima sconfitta è arrivata contro l'FC Midtjylland durante la fase a gironi della UEFA Europa League dello scorso anno.

Il calendario completo di Europa League