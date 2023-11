(53) JAMES MCCONNELL (C)

(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(3) WATARU ENDO (C)

(19) HARVEY ELLIOTT (C)

(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)

(21) MAMADY BANGRÉ (C)

(11) CÉSAR GELABERT (C)

(17) GABRIEL SUAZO (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(24) CRISTIAN CÁSSERES (C)

(15) ARON DØNNUM (C)

Joe Gomez (Liverpool) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross in seguito a un calcio da fermo.18:49

PREPARTITA

Toulouse - Liverpool è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadium Municipal, Toulouse di Toulouse.

Toulouse-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Tolosa ha perso tutte e tre le partite contro club inglesi in competizioni europee, tutte queste sconfitte sono arrivate contro il Liverpool (due volte nell'agosto 2007, una nell'ottobre 2023).

Il Liverpool non ha vinto nessuna delle ultime quattro trasferte contro squadre francesi, contro il Lione (pareggio), Lille (sconfitta), Bordeaux (pareggio) e Paris Saint-Germain (sconfitta).

Il Liverpool ha il PPDA (passaggi avversari consentiti per azione difensiva) più basso in questa Europa League (6.6), mentre ha registrato il maggior numero di azioni difensive al centro e nell’ultimo terzo di campo messi insieme (117).

Il Tolosa ha vinto le ultime due partite casalinghe in competizioni europee, anche se a quasi 14 anni di distanza l’una dall’altra, battendo il Partizan Belgrado nel dicembre 2009 e il LASK nell'ottobre 2023.

Ryan Gravenberch ha segnato o fornito un assist in tutte e tre le partite del Liverpool in questa Europa League (2 reti, 1 assist) e potrebbe diventare il primo centrocampista dei Reds a essere coinvolto in un gol in quattro gare consecutive in competizioni europee a partire da Steven Gerrard nel novembre 2008 (cinque in quel caso).

Dove vedere Toulouse-Liverpool di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Toulouse-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Toulouse-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League