LIVE CELTIC - REAL BETIS 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) SERGIO CANALES (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(11) CRISTIAN TELLO (C)

(20) DIEGO LAINEZ (C)

(47) DANE MURRAY (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(19) MICHAEL JOHNSTON (C)

(52) EWAN HENDERSON (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(57) STEPHEN WELSH (C)

(16) JAMES MCCARTHY (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(11) LIEL ABADA (C)

Gol! Celtic 1, Real Betis 0. Stephen Welsh (Celtic) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Liel Abada con cross da calcio d'angolo.21:04

PREPARTITA

Celtic - Real Betis è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Dove vedere Celtic-Real Betis di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Celtic-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Celtic-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

