LIVE FC PORTO - LIONE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Estádio do Dragão di Porto 9 Marzo 2022 ore 18:45

(8) HOUSSEM AOUAR (C)

(22) JEFF REINE-ADÉLAÏDE (C)

(25) MAXENCE CAQUERET (C)

(15) ROMAIN FAIVRE (C)

(7) KARL TOKO EKAMBI (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(28) TANGUY NDOMBELE (C)

(13) GALENO (C)

(28) BRUNO COSTA (C)

(50) FÁBIO VIEIRA (C)

(16) MARKO GRUJIC (C)

(46) STEPHEN EUSTÁQUIO (C)

(11) PEPÊ AQUINO (C)

(25) OTÁVIO (C)

(8) MATEUS URIBE (C)

(20) VITINHA (C)

Fuorigioco. Castello Lukeba(Lione) prova il lancio lungo, ma Karl Toko Ekambi e' colto in fuorigioco.19:26

Tiro parato. Pepê Aquino (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:17

Fuorigioco. Thiago Mendes(Lione) prova il lancio lungo, ma Moussa Dembele e' colto in fuorigioco.18:59

Tiro parato. Vitinha (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pepê Aquino.19:01

Tiro parato. Moussa Dembele (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Romain Faivre con cross.19:00

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori18:41

PREPARTITA

FC Porto - Lione è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

FC Porto nella fase a gironi ha incontrato Brøndby IF superando il girone con 0 punti mentre Lione ha incontrato Rangers, Sparta Prague e Brøndby IF superando il girone con 16 punti.

Dove vedere FC Porto-Lione di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

FC Porto-Lione si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

FC Porto-Lione verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

