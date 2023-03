(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(17) ROBERT NAVARRO (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(68) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(62) CRISTIAN VOLPATO (C)

(52) EDOARDO BOVE (C)

(59) NICOLA ZALEWSKI (C)

(25) GEORGINIO WIJNALDUM (C)

(20) MADY CAMARA (C)

(4) BRYAN CRISTANTE (C)

(8) NEMANJA MATIC (C)

(92) STEPHAN EL SHAARAWY (C)

(2) RICK KARSDORP (C)

Allo Stadio Olimpico tutto pronto per Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League.18:15

PREPARTITA

Roma - Real Sociedad è valevole per l'andata degli ottavi di finale della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

La Roma è approdata agli ottavi dopo aver eliminato ai playoff il Salisburgo grazie alla vittoria casalinga per 2-0 che ha ribaltato la sconfitta per 1-0 in trasferta mentre Real Sociedad ha vinto il girone E di qualificazione con 15 punti.

Roma-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Roma e Real Sociedad non si sono mai affrontate prima in alcuna competizione europea.

La Real Sociedad ha vinto solo una delle sei partite giocate contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2N, 3P), mentre la Roma solo due delle sue ultime 15 gare contro avversarie spagnole (3N, 10P).

L’ultima volta che la Roma ha incrociato una squadra spagnola agli ottavi di finale di Europa League è stata contro il Siviglia nell’edizione 2019/20, in quel caso i giallorossi furono eliminati dagli spagnoli perdendo 2-0 in gara secca.

La Roma ha perso solo due delle sue ultime 33 partite in casa nelle principali competizioni europee (24V, 7N), entrambe le sconfitte contro squadre spagnole (2-0 vs Real Madrid nel novembre 2018 e un 2-1 vs Real Betis in questa Europa League).

La Real Sociedad ha vinto tutte le tre trasferte nella fase a gironi di questa Europa League senza subire alcun gol, l’unica squadra a registrare tre clean sheet fuori casa in questa fase. Le uniche squadre capaci di vincere quattro gare esterne di fila in Europa League senza subire gol sono state Man United e Villareal, strisce da entrambe concluse l’8 aprile 2021.

La Real Sociedad è stata eliminata in tutte le ultime quattro circostanze in cui ha giocato una doppia gara ad eliminazione diretta nelle coppe europee (includendo i preliminari). L'ultima qualificazione risale al terzo turno di Europa League 2014/15 contro l'Aberdeen.

La Real Sociedad è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi nella fase a gironi dell'Europa League 22/23 (71, almeno 15 in più degli avversari di giornata nelle prime sei gare).

Andrea Belotti, a segno nella gara di ritorno dei playoff contro il Red Bull Salisburgo, potrebbe trovare la via della rete per due gare consecutive in competizioni europee per la prima volta da agosto 2019, quando segnò sia all’andata che al ritorno contro il Wolverhampton nella fase preliminare dell’Europa League 2019/20.

Robert Navarro è il giocatore della Real Sociedad che ha partecipato a più gol nella fase a gironi di questa Europa League (quattro, frutto di due gol e due assist) e quello con la miglior media minuti giocati/gol in quella prima fase (una rete ogni 98 minuti per il centrocampista).

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha vinto 14 delle sue 16 gare casalinghe in Europa League (1N, 1P), anche se le uniche due partite non vinte sono state contro squadre spagnole – Celta Vigo nel maggio del 2017 (1-1 alla guida del Man Utd) e Real Betis in questa stagione (sconfitta per 2-1).



