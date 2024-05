Dopo il 2-0 dell'andata a favore dei campioni di Germania, la Roma è chiamata all'impresa storica per agguantare la terza finale europea consecutiva. Agli uomini di De Rossi serve infatti una vittoria con tre reti di scarto per volare a Dublino nell'arco dei 90 minuti, oppure un margine di due reti per prolungare la sfida a supplementari o rigori. Il compito dei giallorossi è tutt'altro che semplice visto che la squadra di Xabi Alonso è imbattuta in tutte le competizioni dal 27 maggio 2023 e cavalca una serie di 47 risultati utili consecutivi molto difficile da far terminare, specialmente quando in palio c'è l'accesso a una finale europea. Fischio d'inizio alle ore 21.17:11