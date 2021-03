Italia U21

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alle prossime partite dell’Europeo Under 21.22:58

La squadra di Acimovic continua a far fatica ad avvicinarsi all'area di rigore azzurra. Gli sloveni sono in difficoltà nel ripartire velocemente.22:19

Punizione dalla trequarti in zona centrale di Matko. Il giocatore sloveno centra in pieno la barriera.22:13

Calcio d'angolo dalla destra per la Slovenia. Zaletel svetta sul secondo palo non riuscendo ad inquadrare la porta.22:11

CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Cutrone, ottimamente servito dal passaggio smarcante di Raspadori al limite dell'area piccola, viene abbattuto da Vekic in uscita bassa. 22:01

Zinic prova a servire Medved in area. Sala, in traiettoria, intercetta il passaggio del laterale sloveno.21:43

Gran giocata in area di rigore azzurra di Matko. L'esterno sloveno si libera di tacco di Gabbia e calcia sul secondo palo. Solo l'attento intervento in uscita bassa di Carnesecchi impedisce il primo gol dei padroni di casa.21:38

GOL! ITALIA-Slovenia 3-0! Rete di Cutrone. Il capitano azzurro, freddissimo dal dischetto, piazza la palla all'angolino basso alla sinistra di Vekic. L'estremo difensore sloveno intuisce ma non riesce ad impedire la terza rete per l'Italia. Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone 21:27

CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA! Frattesi viene steso da Karic in area e l'arbitro indica il dischetto.21:30

GOL! ITALIA-Slovenia 2-0! Rete di Raspadori. Lancio dalle retrovie di Ranieri per lo scatto alle spalle della difesa slovena di Raspadori. Il centravanti azzurro, a tu per tu con Vekic, sigla il gol del raddoppio azzurro con una conclusione precisa sul primo palo. Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori 21:21

Acimovic sceglie il modulo 4-4-2 con Medved ed Elsnik come terminali offensivi. In mezzo al campo, l’allenatore dei giovani sloveni opta per Zaletel e Gnezda Cerin con Matko e Prelec sugli esterni mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Vekic vengono schierati Karic e Brekalo al centro con Zinic e Kolmanic sulle fasce laterali.20:06