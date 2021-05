Olanda U21

(12) YOUSSOUF FOFANA (C)

(10) MAXENCE CAQUERET (C)

(17) EDUARDO CAMAVINGA (C)

(15) ROMAIN FAIVRE (C)

(14) AURELIEN TCHOUAMENI (C)

(8) HOUSSEM AOUAR (C)

(20) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(19) MOUSSA DIABY (C)

(17) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(18) AZOR MATUSIWA (C)

(10) DANI DE WIT (C)

(8) ABDOU HARROUI (C)

(11) CALVIN STENGS (C)

(6) FERDI KADIOGLU (C)

Dani de Wit (Netherlands U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:12

Sostituzione, Francia U21. Pierre Kalulu sostituisce Colin Dagba per infortunio.18:12

Tiro parato. Jonathan Ikoné (Francia U21) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Boubakary Soumaré.18:53

Gol! Netherlands U21 0, Francia U21 1. Dayot Upamecano (Francia U21) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moussa Diaby con cross da calcio d'angolo.18:53

Fuorigioco. Sven Botman(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Justin Kluivert e' colto in fuorigioco.18:29

Gol! Netherlands U21 1, Francia U21 1. Myron Boadu (Netherlands U21) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abdou Harroui.19:09

Tiro parato. Faitout Maouassa (Francia U21) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:11

Tentativo fallito. Jonathan Ikoné (Francia U21) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ibrahima Konaté in seguito a un contropiede.19:58

Jonathan Ikoné (Francia U21) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola in seguito a un contropiede.20:01

Fuorigioco. Jonathan Ikoné(Francia U21) prova il lancio lungo, ma Houssem Aouar e' colto in fuorigioco.19:25

Justin Kluivert (Netherlands U21) e' ammonito per un brutto fallo.19:30

Tiro parato. Houssem Aouar (Francia U21) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jonathan Ikoné.19:56

Tiro parato. Aurelien Tchouameni (Francia U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxence Caqueret.19:30

Sostituzione, Netherlands U21. Mitchel Bakker sostituisce Tyrell Malacia per infortunio.19:35

Tiro parato. Romain Faivre (Francia U21) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dayot Upamecano.19:49

Gol! Netherlands U21 2, Francia U21 1. Myron Boadu (Netherlands U21) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Justin Kluivert in seguito a un contropiede.19:52

PREPARTITA

Olanda U21 - Francia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 maggio alle ore 18:00 allo stadio Bozsik Stadion di Budapest.

