Nessuna sorpresa nella Spagna: perso Pedri per infortunio, sarà ancora una volta Dani Olmo ad agire da sottopunta alle spalle di Morata. Lo spagnolo del Lipsia, vicino a trasferirsi al Manchester City, ha segnato tre reti in questi Europei e si gioca con kane il titolo di capocannoniere.20:10

PREPARTITA

Spagna - Inghilterra è valevole per la finale della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 14 luglio alle ore 21:00 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin.

Arbitro di Spagna - Inghilterra sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Spagna-Inghilterra ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il terzo match tra Spagna e Inghilterra agli Europei: i Tre Leoni hanno vinto 2-1 nella fase a gironi del 1980 e hanno superato il turno alla lotteria dei rigori (4-2) dopo lo 0-0 nei quarti di finale del 1996.

L'Inghilterra non ha segnato in tre delle quattro partite tra Europei e Mondiali contro la Spagna, inoltre le ultime due sfide tra le due nazionali in questi due tornei sono entrambe finite 0-0 (Coppa del Mondo 1982, EURO 1996).

La Spagna ha perso solo quattro delle ultime 14 sfide contro l'Inghilterra tra tutte le competizioni (7V, 3N), dopo aver registrato sette sconfitte di fila contro i Tre Leoni.

L'Inghilterra ha vinto 3-2 l'ultima volta che ha affrontato la Spagna nella Nations League ad ottobre 2018; i Tre Leoni non vincono due match consecutivi contro la Roja da una serie di sette tra il 1960 e il 1980.

La Spagna ha vinto le ultime tre finali disputate tra Europei e Mondiali: EURO 2008, EURO 2012 e la Coppa del Mondo 2010. Nessuna nazionale europea ha mai vinto quattro finali consecutive tra Europei e Mondiali.

Questa sarà la quinta finale del Campionato Europeo per la Spagna: tre successi (1964, 2008, 2012) e una sconfitta (1984). La Roja potrebbe diventare la prima nazionale a vincere la competizione quattro volte.

L'Inghilterra ha raggiunto la finale agli Europei in due edizioni consecutive. I Tre Leoni hanno infatti raggiunto più finali tra Europei e Mondiali con Gareth Southgate alla guida (due in quattro edizioni), rispetto alle prime 23 partecipazioni sommate tra Coppa del Mondo/Campionati Europei (una) prima del suo arrivo.

Questa sarà la prima finale dell'Inghilterra tra Europei e Mondiali giocata fuori dall'Inghilterra, infatti sia la finale della Coppa del Mondo del 1966 che quella di EURO 2020 furono a Wembley. I Tre Leoni non hanno mai perso a Berlino in sei gare (4V, 2N), solo a Helsinki (8), Amsterdam (7) e Sunderland (7) hanno disputato più match in una singola città senza mai registrare alcuna sconfitta.

La Spagna ha vinto tutte e sei le partite finora a EURO 2024, già record di successi in una singola edizione agli Europei. Dall'introduzione della fase a gironi nel 1980, solo la Francia nel 1984 (5/5) ha sollevato il trofeo ottenendo una percentuale di vittorie del 100%.

La Spagna ha realizzato 13 gol a EURO 2024, solo la Francia nel 1984 (14) ha segnato più reti in una singola edizione degli Europei.

L'Inghilterra ha subito il primo gol del match in tutte e tre le partite della fase a eliminazione diretta di EURO 2024. I Tre Leoni sono infatti imbattuti nelle ultime sei gare in cui hanno concesso la prima rete dell’incontro agli Europei (5V, 1N), con nessuna squadra che ha vinto più partite in questo modo nella storia del torneo.

La Spagna ha vinto le ultime otto partite tra tutte le competizioni, segnando 23 gol e subendo solo quattro reti. L'ultima volta che ha ottenuto una serie di successi più lunga risale al periodo tra giugno 2009 e giugno 2010 (12).

L'Inghilterra ha subito solo 13 gol nelle ultime 20 partite tra tutte le competizioni; nel periodo ha concesso più di una rete solo una volta, nell'amichevole pareggiata 2-2 contro il Belgio a marzo.

La Spagna è la formazione che ha effettuato più pressioni nel terzo finale di campo a EURO 2024 (890), mentre l'Inghilterra è quella che ha ricevuto più pressioni in questa edizione del torneo (3.369).

L’Inghilterra ha effettuato cinque tiri in porta contro l'Olanda nella vittoria in semifinale, record per i Tre Leoni in una singola partita a EURO 2024. Dall’altra parte, la Spagna ha effettuato almeno cinque conclusioni in porta in quattro delle sei partite di questa edizione del torneo.

Il ct della Spagna Luis de la Fuente avrà 63 anni e 23 giorni il giorno di questa partita e diventerà il 3° allenatore più “anziano” in finale agli Europei, dopo Luis Aragonés con la Spagna nel 2008 (69 anni e 337 giorni) e Otto Rehhagel con la Grecia nel 2004 (65 anni e 330 giorni), entrambi vinsero il trofeo.

Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate (2° classificato a EURO 2020) sarà il 3° allenatore con almeno due finali agli Europei (spareggi esclusi), dopo Helmut Schön con la Germania (1972, 1976) e Berti Vogts con la Germania (1992, 1996) - tutti e tre ci sono arrivati in due edizioni consecutive. Nessun allenatore ha mai perso due finali nel torneo.

Con 17 anni e 1 giorno, lo spagnolo Lamine Yamal potrebbe diventare il calciatore più giovane a giocare una finale tra Europei e Mondiali, superando il record di Pelé nella Coppa del Mondo del 1958 (17 anni e 249 giorni). Finora ha servito tre assist a EURO 2024 e nessuno spagnolo ha mai fornito quattro passaggi vincenti in una singola edizione degli Europei.

Harry Kane è il giocatore europeo che ha segnato più gol nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali (nove), sei reti delle quali ai Campionati Europei (altro record).

Lo spagnolo Lamine Yamal è stato coinvolto in 13 tiri a seguito di movimenti palla al piede a EURO 2024 (6 tiri totali e 7 occasioni create per i compagni), almeno tre in più di qualsiasi altro giocatore.

Il centrocampista inglese Declan Rice è il giocatore che ha sia effettuato più tocchi (300) sia completato più passaggi (236) sotto pressione ad alta intensità a EURO 2024.

Dove vedere Spagna-Inghilterra di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Spagna-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 luglio.

Spagna-Inghilterra verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Spagna - Inghilterra sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024