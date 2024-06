Anche tra le fila della Polonia sono molti i giocatori di Serie A: dal bianconero Szczesny tra i pali ad Urbanski, Zielinski e Zalewski a centrocampo. Spicca però l'assenza pesante di Lewandowski in attacco, infortunatosi in amichevole e costretto a saltare il match d'esordio. 14:50

Tanta "Italia" nell'XI titolare dell'Olanda, dove spuntano i nerazzurri Dumfries e de Vrij in difesa e il rossonero Reijnders in mezzo al campo. Parte invece dalla panchina Zirkzee, ultimo convocato in casa oranje dopo l'infortunio dell'atalantino Koopmeiners. 14:47

Polonia - Olanda è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 15:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Polonia - Olanda sarà Artur Manuel Ribeiro Soares Dias. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Polonia-Olanda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Polonia non ha vinto nessuna delle ultime 12 sfide contro l'Olanda in tutte le competizioni (5N, 7P); ultimo successo polacco è arrivato in casa nelle qualificazioni a EURO 1980 (2-0).

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Polonia e Olanda in uno dei principali tornei per nazioni. Solo la Germania (19) ha battuto più nazioni diverse ai Campionati Europei rispetto all'Olanda (17).

La Polonia partecipa al quinto Campionato Europeo UEFA consecutivo dopo aver mancato la qualificazione nelle 12 edizioni precedenti. La formazione polacca ha vinto solo due delle 14 partite disputate nel torneo (esclusi i rigori), ed entrambe le vittorie sono arrivate nella fase a gironi del 2016 (7N, 5P).

L'Olanda partecipa all'undicesimo Campionato Europeo UEFA ed ha vinto il torneo l'ultima volta che si è svolto esclusivamente in Germania, nel 1988 battendo l'URSS in finale (2-0).

La metà esatta delle partite della Polonia ai Campionati Europei UEFA sono terminate in parità (7/14), il tasso di pareggi più alto mai registrato da una squadra che abbia giocato in più di un'edizione del torneo.

A partire dal 1988, solo la Germania (sei) ha raggiunto le semifinali ai Campionati Europei UEFA più spesso dell'Olanda (quattro). Tuttavia, l'Olanda non arriva a questa fase del torneo dal 2004.

L'Olanda ha segnato in media 1,67 gol a partita nei Campionati Europei UEFA (65 gol in 39 partite), la percentuale più alta tra tutte le squadre nella competizione.

L’Olanda non ha pareggiato nessuna delle ultime 12 partite disputate ai Campionati Europei UEFA (6V, 6P). L'ultima volta che gli olandesi hanno pareggiato nel torneo è stato ai quarti di finale del 2004, quando eliminarono la Svezia ai rigori (0-0 dts, 5-4 ai rigori).

Robert Lewandowski è il miglior marcatore di sempre della Polonia ai Campionati Europei UEFA, sue cinque delle 11 reti complessive realizzate dai polacchi nella competizione. Lewandowski ha segnato quattro degli ultimi cinque gol realizzati dalla Polonia nel torneo, inclusi ciascuno degli ultimi tre.

Solo il portoghese Bruno Fernandes (sette) ha realizzato più assist nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024 rispetto a Denzel Dumfries (cinque), per l’olandese la media di un passaggio vincente ogni 101 minuti.

