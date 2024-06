La sfida tra Slovenia e Danimarca inaugura il Gruppo C, dove militano anche Inghilterra e Serbia, in campo alle 21.00.17:29

PREPARTITA

Slovenia - Danimarca è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 16 giugno alle ore 18:00 allo stadio Stuttgart Arena di Stuttgart.

Arbitro di Slovenia - Danimarca sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Slovenia-Danimarca ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Slovenia non ha mai battuto la Danimarca nei sei precedenti disputati in tutte le competizioni, perdendo cinque di questi (1N). Le due squadre si sono incrociate nel girone di qualificazione a EURO 2024: un pareggio a Lubiana (1-1), seguito dalla vittoria casalinga della Danimarca (2-1).

La Slovenia parteciperà agli Europei UEFA per la seconda volta nella sua storia, dopo quella a EURO 2000. L’intervallo di 24 anni tra un’edizione a l’altra di questo torneo è il secondo più lungo dopo quello dell'Ungheria (44 anni).

A EURO 2000, la Slovenia non ha vinto alcuna partita (2N 1P) - mentre Zlatko Zahovič ha segnato tre dei quattro gol della sua squadra - incluso il pareggio per 3-3 contro la FR Jugoslavia, dopo essere stata in vantaggio per 3-0: questa è stata l’unica volta in cui una Nazionale non è riuscita a vincere una partita di un Campionato europeo UEFA, dopo essere stata sopra di almeno tre reti.

La Slovenia ha vinto sette partite e raccolto 22 punti nelle fasi di qualificazione a EURO 2024: record in entrambi i casi per questa Nazionale nei prelimiari di una edizione di una grande competizione (Coppa del Mondo+Europei).

La Danimarca prenderà parte per la 10ª agli Europei UEFA. I biancorossi hanno vinto il torneo nel 1992, qualificandosi a quella edizione dopo che la Jugoslavia era stata esclusa a causa della guerra nei Balcani.

Da quando ha vinto gli Europei UEFA del 1992, la Danimarca ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo soltanto in due occasioni: quarti di finale nel 2004 e semifinali nel 2020.

Nelle 33 partite della Danimarca agli Europei UEFA si è registrata una media di 2.79 gol (42 segnati, 50 subiti): si tratta del valore più alto tra le 12 squadre che hanno giocato più di 20 partite nella competizione.

La Danimarca ha vinto il girone di qualificazione a EURO 2024 con 22 punti ed è la prima volta che chiude il proprio gruppo in testa dall’edizione del 2012. I biancorossi hanno battuto le avversarie in tutte le cinque gare casalinghe di queste qualificazioni, perdendo, però, due delle cinque sfide esterne (2V 1N).

Benjamin Šeško ha segnato cinque gol e fornito due assist in nove partite nelle qualificazioni a EURO 2024: il maggior numero di reti e passaggi vincenti messi assieme per un giocatore sloveno; tutte queste sette partecipazioni al gol sono arrivate nelle cinque partite casalinghe (nessuna, invece, nelle quattro trasferte).

Rasmus Højlund è il giocatore della Danimarca con più gol (sette), più tiri (23), più conclusioni in porta (13) e il più alto xG (5.2) nelle qualificazioni a EURO 2024; la sua tripletta contro la Finlandia a marzo lo ha reso il più giovane (20 anni e 47 giorni) a realizzare almeno tre reti con la Nazionale danese in una partita di qualificazione agli Europei UEFA dai tempi del 19enne Michael Laudrup nel 1983 contro il Lussemburgo.

Kasper Hjulmand è il secondo allenatore a guidare la Danimarca in tre grandi competizioni consecutive, dopo Sepp Piontek (EURO 1984, Coppa del Mondo 1986 ed EURO 1988). Morten Olsen è stato al timone dei biancorossi per quattro grandi tornei, ma mai per tre di fila.

Dove vedere Slovenia-Danimarca di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Slovenia-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 16 giugno.

Slovenia-Danimarca verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

