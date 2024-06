Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Belgio e Slovacchia, gara valida per la 1ª giornata di EURO 2024 – Gruppo E.17:31

Il Belgio arriva a questa partita dopo aver messo in fila 15 risultati utili consecutivi (10V, 5N) nelle ultime gare giocate tra qualificazioni agli Europei, Mondiali e sfide amichevoli: l’ultima sconfitta dei Diavoli Rossi risale, infatti, al 27 novembre 2022 (2-0 per il Marocco al Mondiale in Qatar).17:32

La Slovacchia inizia oggi il suo quarto grande torneo internazionale dopo il Mondiale 2010 e gli Europei 2016 e 2020 (dalla dissoluzione della Cecoslovacchia nel 1992). Dopo aver registrato due successi per 4-0 contro San Marino e Galles negli ultimi due test amichevoli prima di EURO 2024, la nazionale slovacca potrebbe ottenere tre successi di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta nella sua storia.17:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio scende in campo con un 4-2-3-1: Casteels – Castagne, Faes, Debast, Carrasco – Mangala, Onana – Doku, De Bruyne, Trossard – Lukaku. A disposizione: Theate, Vermeeren, Vranckx, Witsel, De Ketelaere, Lukébakio, Vertonghen, Bakayoko, Openda, Sels, De Cuyper, Kaminski, Tielemans.17:35

Domenico Tedesco si affida al solito Romelu Lukaku in attacco: il miglior marcatore del Belgio tra Europei e Mondiali con 11 reti in 22 partite, è stato anche il capocannoniere delle qualificazioni ad EURO 2024 (14 reti in otto gare, uno ogni 39 minuti).17:36

FORMAZIONI UFFICIALI: La Slovacchia risponde con un 4-3-3: Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Boženík, Haraslín. A disposizione: Obert, Strelec, Duris, Ravas, Bénes, Sauer, Tupta, Rodák, Bero, Gyömbér, Hrosovsky, Kósa, Rigo, Suslov, De Marco.17:37

Sulla fascia sinistra della nazionale allenata da Francesco Calzona, attenzione a Dávid Hancko: il classe 1997 è stato il giocatore slovacco che ha preso parte a più gol durante le qualificazioni a EURO 2024 (cinque, due reti e tre assist).17:38

Sia Domenico Tedesco che Francesco Calzona iniziano oggi la loro prima avventura da allenatori in un grande torneo internazionale.17:38

L’arbitro del match sarà il turco Umut Meler, assistito dai connazionali Emre Eyisoy e Kerem Ersoy, mentre il quarto uomo sarà l’olandese Serdar Gözübüyük. VAR affidato al tedesco Bastian Dankert; AVAR il turco Alper Ulusoy ed il tedesco Marco Fritz.17:46

È il momento degli inni nazionali: tra pochi minuti sarà il momento dell’esordio di Belgio e Slovacchia a EURO 2024.17:55

1' Si parte: inizia l'avventura di Belgio e Slovacchia a EURO 2024!18:01

3' Subito una grande occasione per il Belgio: grande accellerazione di Doku che entra in area dalla destra e la mette in mezzo per De Bruyne, che con un tocco libera Lukaku davanti a Dúbravka, ma l'attaccante belga non riesce a sorprendere l'estremo difensore slovacco che respinge con il petto!18:06

5' Ancora un'accelerazione del Belgio che mette in difficoltà la retroguardia della Slovacchia: stavolta è Lukaku che veste i panni dell'uomo-assist, ma il suo passaggio per Trossard è troppo profondo, anche disturbato dall'uscita di Dúbravka. Nulla di fatto per i Diavoli Rossi.18:09