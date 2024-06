PREPARTITA

Scozia - Svizzera è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 19 giugno alle ore 21:00 allo stadio Cologne Stadium di Köln.

Arbitro di Scozia - Svizzera sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Scozia-Svizzera ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il secondo incontro tra Scozia e Svizzera in un grande torneo internazionale (Europei o Mondiali): la Scozia ha vinto 1-0 nella fase a gironi di EURO 1996, grazie a un gol di Ally McCoist. Di fatto, questa è l'unica vittoria della Scozia nelle ultime cinque partite contro la Svizzera in tutte le competizioni (2N, 2P).

Scozia e Svizzera si sono incontrate l'ultima volta nel marzo 2006: gli svizzeri hanno vinto 3-1 in un'amichevole all'Hampden Park di Glasgow.

La sconfitta per 5-1 della Scozia contro la Germania nel primo turno è stata la sua seconda più pesante di sempre in un grande torneo internazionale, dopo il 7-0 contro l'Uruguay ai Mondiali del 1954. La Tartan Army potrebbe perdere entrambe le prime due partite in un grande torneo internazionale (Europei o Mondiali) per la quarta volta, dopo la i Mondiali del 1954, i Mondiali del 1986 e gli Europei del 1992.

La Svizzera ha perso solo due delle ultime 14 partite della fase a gironi in grandi tornei internazionali (Europei o Mondiali), vincendone sette e pareggiandone cinque. Gli svizzeri cercano di vincere entrambe le prime due partite in una singola edizione di un grande torneo per la prima volta in assoluto, alla loro 18ª partecipazione tra Mondiali (12) ed Europei (6).

La Scozia ha vinto solo sei delle 33 partite giocate in grandi tornei internazionali (Europei o Mondiali), con una percentuale di vittorie del 18%. Tra le nazioni europee con più di 25 partite giocate in questo tipo di competizioni, solo la Bulgaria (13% - 4/32) ha una percentuale di vittorie più bassa.

La Svizzera ha segnato più di 3 gol in tre delle ultime quattro partite della fase finale degli Europei, mettendo a referto 10 reti in questo periodo, più di quanti messi insieme nelle prime 15 partite disputate in generale agli Europei (9 gol realizzati).

La Scozia ha effettuato un solo tiro nella partita di apertura degli Europei contro la Germania, in una sconfitta per 5-1 in cui l’unico gol a referto è stato l’autogol di Antonio Rüdiger. Si è trattato del minor numero di tiri della Nazionale scozzese dall'amichevole contro l'Italia nel maggio 2016 (anche in quel caso un solo tiro).

Contro l'Ungheria nella prima giornata, Granit Xhaka ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore in campo (4), e tutte e quattro sono arrivate su azione. È stato solo il secondo giocatore svizzero a creare almeno quattro occasioni su azione in una singola partita agli Europei, dopo Steven Zuber contro la Turchia nel 2021 (5).

John McGinn è stato presente in ciascuna delle ultime 31 partite della Scozia in tutte le competizioni. Si tratta della serie più lunga di partite consecutive senza assenze per uno scozzese da quando Tom Boyd ha giocato 38 partite di fila dall'agosto 1995 al giugno 1999. Infatti, sotto la gestione Steve Clarke, nessun giocatore ha collezionato più presenze (53), segnato più gol (18) o fornito più assist (9) per la Scozia rispetto a McGinn.

Breel Embolo è andato a segno in ciascuno degli ultimi tre grandi tornei internazionali (Europei o Mondiali), diventando il secondo giocatore a segnare in almeno tre diversi grandi tornei per la Svizzera, dopo il compagno di squadra Xherdan Shaqiri (cinque grandi tornei per lui). Embolo con quattro gol segnati tra Europei e Mondiali è dietro solo ai connazionali Shaqiri (9) e Josef Hügi (6).

Dove vedere Scozia-Svizzera di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Scozia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 giugno.

Scozia-Svizzera verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

