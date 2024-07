(5) OKAY YOKUSLU (C)

La Turchia (con Arda Guler and Kenan Yildiz) è la prima squadra a schierare titolari due giocatori Under 20 in un match a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali a partire da Ungheria-Danimarca a EURO 1964.20:29

Austria - Turchia è valevole per gli ottavi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 21:00 allo stadio Leipzig Stadium di Leipzig.

Arbitro di Austria - Turchia sarà Artur Manuel Ribeiro Soares Dias. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Austria-Turchia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) tra Austria e Turchia, con la nazionale austriaca che ha vinto due degli ultimi tre incontri in tutte le competizioni (1P), inclusa una vittoria per 6-1 a marzo di quest'anno.

La Turchia è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite ufficiali contro l'Austria (4V, 1N), e ha sempre mantenuto la porta inviolata nel periodo; questa sarà la prima sfida non amichevole tra le due formazioni dal pareggio per 0-0 nelle qualificazioni a EURO 2012, nel settembre 2011.

L'Austria si è qualificata alla fase a eliminazione diretta di un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) solo per la quarta volta nella sua storia, dopo i Mondiali del 1934 e del 1954 ed EURO 2020, quando perse per 2-1 contro l'Italia proprio agli ottavi di finale.

Questa è solo la terza volta che la Turchia ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta di un Europeo, dopo il 2000 e il 2008 – nell’ultima partecipazione a questa fase del torneo raggiunse le semifinali, nonostante non abbia ancora vinto alcuna sfida di questo tipo nella sua storia (1N, 2P).

Solo la Germania (8.8) ha concesso in media meno passaggi rispetto all’Austria (9.0) prima di compiere un intervento difensivo nella fase a gironi di EURO 2020, come evidenziato dall’indice PPDA (Passes allowed Per Defensive Action). Inoltre, la nazionale austriaca è seconda per contrasti effettuati (61 – meno solo dei 63 della Georgia) e prima per falli commessi (49) nel torneo.

Dalla prima partita di Ralf Rangnick da allenatore dell’Austria nel giugno 2022, solo tre nazionali europee – Portogallo (73%), Spagna (67%) e Paesi Bassi (64%) – hanno registrato una percentuale di vittorie più alta rispetto alla nazionale austriaca (60% – 15 successi in 25 partite).

Nella fase a gironi di EURO 2024, solo Portogallo (5.8) e Spagna (5.4) hanno registrato un più alto valore di Expected Goals (esclusi rigori) più alto rispetto alla Turchia (5.2). La squadra allenata da Vincenzo Montella è stata anche la terza migliore per recuperi offensivi (28 – meno solo dei 34 della Croazia e dei 30 del Portogallo).

Solo l'Ucraina (25 anni e 281 giorni) ha registrato un'età media delle proprie formazioni titolare più bassa rispetto alla Turchia (26 anni e 170 giorni) nella fase a gironi di EURO 2024. Se Kenan Yildiz (19 anni 59 giorni il giorno della partita) e Arda Güler (19 anni 128 giorni il giorno della partita) dovessero scendere in campo dal 1’ minuto, sarebbe solo la seconda volta che una squadra schiera due Under-20 in una partita della fase a eliminazione diretta degli Europei, dopo l'Ungheria contro la Danimarca nel 1964 (Ferenc Bene e Zoltán Varga in quell’occasione).

Christoph Baumgartner è stato coinvolto in nove gol nelle sua ultime otto presenze con l'Austria (6G+3A). Il classe 1999 ha segnato e fornito un assist nella fase a gironi di EURO 2024 diventando il primo giocatore austriaco a riuscirci in una singola edizione di un Europeo mentre, più in generale, l’ultimo suo connazionale a riuscirci in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) era stato Gerhard Rodax ai Mondiali del 1990.

Ferdi Kadioglu è stato il giocatore che ha creato più occasioni su azione nella fase a gironi di EURO 2024 (10), mentre solo Mykola Matviienko (25) e Jérémy Doku (23) hanno registrato più movimenti in avanti con la palla al piede da più di 10 metri rispetto al terzino turco (22).

Dove vedere Austria-Turchia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Austria-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio.

Austria-Turchia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

