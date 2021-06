LIVE FINLANDIA - BELGIO 0-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Saint Petersburg Stadium

Città: Saint Petersburg

Capienza: 68134 spettatori20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta di Finlandia-Belgio, ultima partita del gruppo B.20:25

Con una vittoria la Finlandia può assicurarsi, senza guardare ad altri risultati, il posto nella fase a eliminazione diretta. In una partita che verrà ricordata non tanto per il gioco, è riuscita a vincere contro la Danimarca, per poi essere fermata dalla Russia.20:33

Il Belgio è sicuro della fase a eliminazione diretta dopo la vittoria sulla Russia e un trionfo in rimonta sulla Danimarca. Roberto Martinez può essere soddisfatto delle prestazioni della sua squadra fino a oggi. Guadagnandosi il primo posto, il Belgio si assicurerebbe una sfida contro una terza classificata.20:40

FINLANDIA (3-5-2): Lukas Hradecky; Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Daniel O'Shaughnessy; Jukka Raitala, Robin Lod, Tim Sparv, Glen Kamara, Jere Uronen; Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki.20:40

BELGIO (3-4-3): Thibaut Courtois; Dedryck Boyata, Jason Denayer, Thomas Vermaelen; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Nacer Chadli; Jeremy Doku, Eden Hazard, Romelu Lukaku.20:41

La Finlandia ha apportato una modifica alla formazione titolare rispetto alla sconfitta contro la Russia: Sparv al posto di Schuller, che questa sera è in panchina. In attacco conferme per Pukki e Pohjanpalo.20:53

Rivoluzione invece in casa Belgio, con Denayer, Courtois e Lukaku che mantengono i propri posti nella formazione; otto quindi i cambi per la squadra di Roberto Martínez.20:56

1' Inizia la partita tra Finlandia e Belgio!21:00

3' Prolungato possesso palla del Belgio; si delinea subito la partita, con la Finlandia chiusa a difendersi.21:05

6' Scambio al limite dell'area tra Hazard e Lukaku, con la difesa finlandese che riesce a chiudersi.21:06

7' Ancora Hazard cercato in area da Lukaku, Arajuuri interviene evitando pericoli.21:07

10' Ritmi bassi, che vanno bene alla squadra finlandese, fino ad ora. Il Belgio fa girare il pallone, ma fatica a rendersi pericoloso.21:10

12' Cross dalla sinistra del Belgio, Uronen riesce ad allontanare.21:13

14' Dopo un'azione prolungata, De Bruyne cerca il cross dalla trequarti, ma il pallone finisce dritto tra le mani di Hrádecky.21:14

16' Prima buona occasione per il Belgio, con un bel filtrante di De Bruyne per Lukaku che manda a lato. Finita l'azione l'arbitro fischia comunque il fuorigioco.21:16

18' Cross dalla sinistra di Pukki, troppo lungo per tutti: rimessa laterale Belgio.21:18

20' De Bruyne mette il pallone in area, ma la difesa finlandese è sempre ben schierata e Arajuuri riesce ad allontanare.21:20

21' Azione personale di Lukaku, grande progressione e passaggio per Hazard: palla intercettata da Toivio che evita così un potenziale pericolo.21:21

23' Slalom di De Bruyne, grande giocata! Arriva sul fondo, mette la palla dentro, con Arajuuri che rischia quasi l'autorete nell'allontanare.21:24

24' Tiro dalla distanza di Witsel, conclusione facile per Hrádecky.21:24

28' Ancora un cross di De Bruyne, leggermente troppo indietro per Lukaku.21:33

31' Witsel entra in area, dopo una buona giocata il pallone arriva a Doku, che mette in mezzo, ma in area ci sono sempre troppe maglie bianche per poter far male.21:32

32' Dopo una sponda di Lukaku il pallone arriva a Witsel che da fuori area manda alto sopra la traversa.21:32

34' Sta crescendo il Belgio, ma manca la precisione. Questa volta è Trossard a calciare da fuori area, ma il pallone finisce ancora fuori.21:34

34' De Bruyne trova Doku in area, la conclusione è ribattuta dalla difesa finlandese.21:34

37' De Bruyne dentro per Lukaku, con un cross dalla trequarti! Il colpo di testa del numero 9 finisce dritto tra le braccia di Hrádecky.21:39

39' Doku si invola sulla sinistra e crossa in mezzo, Lukaku riesce a calciare verso la porta, ma Arajuuri riesce ancora a fare da muro.21:41

42' Gran parata di Hrádecky! De Bruyne trova Doku in profondità, il numero 25 entra in area e di destro cerca l'angolino lontano. Il portiere finlandese si allunga e manda in angolo.21:42

45' Hazard finisce a terra in area, ma l'arbitro lascia correre.21:46

45'+1' Finisce il primo tempo di Finlandia-Belgio: 0-0. Il Belgio ha dominato il gioco, rendendosi pericoloso in diverse occasioni - il risultato finora maturato va bene a entrambe le squadre.21:47

Il Belgio ha giocato praticamente solo nella metà campo avversaria, trovando diverse buone occasioni soprattutto grazie alle individualità di De Bruyne e Doku. La Finlandia, arroccata in area di rigore, si è finora salvata e sta mantenendo uno 0-0 che significherebbe qualificazione, visto il risultato dell'altra partita del girone.21:49