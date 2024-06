Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Red Bull Arena

Città: Leipzig

Capienza: 42558 spettatori20:33

Bentornati a UEFA EURO 2024! Sfida cruciale per le sorti del Gruppo D: al Lipsia Stadium di Lipsia Olanda e Francia si sfidano in un match spettacolare, in cui il vincitore di fatto staccherà il pass per gli ottavi di finale raggiungendo Germania e Spagna.20:33

Questo sarà il quarto incontro tra Olanda e Francia agli Europei. I transalpini si sono imposti ai rigori nei quarti di finale del 1996, mentre gli olandesi hanno vinto entrambe le gare nella fase a gironi (3-2 nel 2000, 4-1 nel 2008).20:33

La Francia ha vinto sette delle ultime otto partite contro l'Olanda in tutte le competizioni, ad eccezione della sconfitta per 2-0 in Nations League nel novembre 2018. Solo quattro delle 30 precedenti partite tra queste due squadre sono inoltre finite con un pareggio (15 vittorie per la Francia, 11 per l'Olanda).20:34

L'Olanda si schiera con un 4-3-3: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. Il ct Koeman ha schierato il secondo undici più giovane nel nuovo millennio agli Europei per gli Orange, con un'età media di 27 anni e 39 giorni.20:36

La Francia risponde con un 4-3-3: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Thuram, Dembelé. Il ct Deschamps non rischia e lascia in panchina la stella Mbappé, che si è rotto il naso all'esordio contro l'Austria ma è a disposizione con maschera protettiva.21:03

Compresa la gara di questa sera, Antoine Griezmann è partito titolare in tutte le ultime 11 partite della Francia agli Europei: solo Cristiano Ronaldo (18) e Toni Kroos (13) vantano una striscia di presenze dal primo minuto più lunga per la propria nazione nel torneo. Le Petit Diable è anche l'unico giocatore ad aver disputato tutte le partite dei principali tornei (Mondiali ed Europei) sotto la guida di Didier Deschamps (32 in totale).20:40

Dopo il buon esordio contro la Polonia l'Olanda cerca conferme contro una grande avversaria, favorita per la vittoria del torneo: Koeman si gioca la carta Frimpong, partito dalla panchina nella gara di esordio, per scompaginare le carte nella difesa francese.20:42

Didier Deschamps inserisce un centrocampista in più: vista l'assenza di Mbappé almeno dall'inizio (sei gol in cinque presenze contro l'Olanda per lui) spazio a Griezmann avanzato a supporto dell'unica punta Thuram, con Dembelé dall'altra parte.21:01

Ad arbitrare la gara sarà l'inglese Anthony Taylor.20:43

Risuonano gli inni nazionali a Lipsia: tra pochi minuti il fischio di inizio di Olanda-Francia.20:56

PARTITI! L'arbitro Taylor fischia l'inizio del match.21:01

2' OCCASIONE OLANDA! Super parata di Maignan, che si allunga alla sua destra e tocca con la punta delle dita il diagonale velenosissimo di Frimpong salvando subito la Francia.21:03

4' Inizio autoritario dell'Olanda, già pericolosa e padrona del possesso palla: la Francia al momento pensa a tenere strette le linee, ma ha già rischiato tantissimo.21:05

4' OCCASIONE FRANCIA! inizio vibrante di partita: Rabiot si inserisce in area e scarica a rimorchio per Griezmann, la cui conclusione forte dalla distanza è alzata in angolo con un bel guizzo da Veerbruggen.21:06

7' Tanti cross dalle corsie, ma con poca qualità per la Francia: Van Dijk finora sempre inappuntabile.21:08