(5) OKAY YOKUSLU (C)

PREPARTITA

Turchia - Portogallo è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 18:00 allo stadio BVB Stadion Dortmund di Dortmund.

Arbitro di Turchia - Portogallo sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Turchia-Portogallo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quarto incrocio tra Turchia e Portogallo agli Europei. I lusitani hanno vinto tutti e tre i precedenti, senza subire gol: 1-0 nel 1996 (fase a gironi), 2-0 nel 2000 (quarti di finale) e 2-0 nel 2008 (fase a gironi).

Considerando tutte le competizioni, la Turchia ha vinto solo due delle nove partite contro il Portogallo (sette sconfitte), entrambe in amichevole: 3-1 nel 1955 e 3-1 nel 2012.

Dopo il successo nel match d'esordio di EURO 2024 contro la Georgia, la Turchia potrebbe vincere entrambe le prime due partite in una singola edizione tra Europei e Mondiali per la prima volta nella sua storia.

Il Portogallo ha perso solo una delle ultime nove partite della fase a gironi degli Europei (4V, 4N): contro la Germania nel 2021 (2-4), realizzando 18 gol nel periodo (esattamente due di media a match).

In caso di successo in questo match, la Turchia eguaglierebbe il suo record di vittorie in una singola edizione degli Europei (due nel 2008), mentre solo nel Mondiale 2002 ha vinto più di due partite in un grande torneo internazionale (4).

Il Portogallo ha effettuato 30 cross nel primo match di questo Europeo contro la Repubblica ceca: record nella prima giornata ad EURO 2024, l’ultima volta che ne ha tentati così tanti nella fase a gironi del torneo risaliva al 2016 contro Austria (36).

La Turchia è la squadra che ha sia effettuato il maggior numero di tiri totali (22) sia quella che ha registrato il più alto valore di Expected Goals (3.01) nella prima giornata ad EURO 2024. Infatti, 11 giocatori turchi diversi hanno tentato almeno un tiro contro la Georgia, record a pari merito primo match di questa fase a gironi, al pari della Germania (11 vs Scozia).

Vitinha è il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi sotto pressione ad alta intensità (59) nella prima giornata ad EURO 2024, mentre solo Toni Kroos (30) ha effettuato più line-breaking passes del classe 2000 (21).

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato contro la Turchia, nonostante abbia giocato tre match contro questa avversaria. Solo contro l'Albania ha disputato più partite (quattro) senza trovare la rete con la maglia del Portogallo.

Sono stati 88 i passaggi riusciti di Hakan Çalhanoglu nel match contro la Georgia, record per un giocatore turco in una partita agli Europei.

Dove vedere Turchia-Portogallo di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Turchia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 22 giugno.

Turchia-Portogallo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Turchia - Portogallo sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024