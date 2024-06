Stojković invece effettua qualche modifica in più rispetto al pareggio con la Slovenia, soprattutto nel reparto offensivo. Per questa partita il tecnico serbo punta su Mijailovic a destra e su Zivkovic a sinistra, mentre a centrocampo spazio a Gudelj con Lukic che si alza a fare il trequartista inisieme a Samardzic alle spalle di Mitrovic20:41

Rispetto al pareggio contro l’Inghilterra, Hjulmand cambia solo Bah con Victor Kristiansen. Resta invariata la difesa a tre davanti a Schmeichel. Sono confermati i due centrocampisti centrali Hjulmand e Hojbjerg, mentre a sinistra agirà Maehle. Eriksen pronto ad agire alle spalle di Hojlund e Wind; il giocatore del Manchester United ha già creato 11 occasioni in due partite per la Danimarca a EURO 2024 - nessun giocatore danese ha mai creato più occasioni in un singolo grande torneo internazionale (dal 1980).20:40

L'unico precedente incontro della Danimarca con la Serbia o la Jugoslavia in un grande torneo internazionale risale a UEFA EURO 1984, quando la Danimarca superò la Jugoslavia per 5-0 nelle fasi a gironi20:31

Buona sera e ben ritrovati alla diretta scritta di Danimarca-Serbia, partita conclusiva del girone C di Euro 2024. Gara decisiva per le sorti delle due squadre che proveranno a portare a casa i tre punti, nella speranza di un risultato a loro favorevole tra Inghilterra e Slovenia.20:20

Danimarca - Serbia è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 25 giugno alle ore 21:00 allo stadio Fußball Arena München di München.

Arbitro di Danimarca - Serbia sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Danimarca-Serbia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Danimarca ha vinto tutte e tre le partite giocate contro la Serbia da quando quest'ultima ha ripristinato l'indipendenza nel 2006 (otto gol segnati, uno subito).

La Serbia è rimasta senza vittorie nelle ultime sette partite di grandi tornei internazionali (2N 5P) dopo la vittoria per 1-0 sulla Costa Rica ai Mondiali del 2018. L'ultima volta che la Serbia è rimasta per più partite di fila senza vittorie in un grande torneo è stata tra il 1974 e il 1982, quando era Jugoslavia (otto partite).

La Danimarca ha pareggiato entrambe le sue partite a EURO 2024 - prima di queste aveva pareggiato solo due delle sue precedenti 18 partite al Campionato Europeo (6V, 10P).

Da quando ha vinto quattro partite consecutive tra gennaio e giugno 2023, la Serbia ha vinto solo quattro delle sue 13 partite in tutte le competizioni (4V, 3N, 6P) e ha fatto registrare solo due clean sheet nelle sue ultime 14 partite.

La Danimarca cerca per la prima volta di superare le fasi a gironi di due tornei UEFA EURO consecutivi. Hanno vinto 4-1 contro la Russia nel terzo turno di EURO 2020, raggiungendo le semifinali.

Andreas Christensen ha completato 138 dei suoi 141 passaggi tentati a EURO 2024 finora, con una percentuale di completamento del 98% che è la più alta mai registrata da un giocatore danese che abbia giocato più di una partita in un campionato europeo (dal 1980).

Christian Eriksen ha creato 11 occasioni in due partite per la Danimarca a EURO 2024 - nessun giocatore danese ha mai creato più occasioni in un singolo grande torneo internazionale (da EURO 1980 in poi).

Luka Jovic ha posto fine a una serie di sette presenze consecutive senza gol con la Serbia, segnando il pareggio contro la Slovenia nel secondo turno. L'ultima volta che Jovic ha segnato in partite consecutive per il suo Paese è stato nel giugno del 2022, con la prima partita giocata proprio contro la Slovenia in una gara di UEFA Nations League.

Negli ultimi due grandi tornei internazionali della Serbia (Coppa del Mondo 2022 + EURO 2024), Aleksandar Mitrovic ha effettuato 17 tiri, nove in più di qualsiasi altro giocatore serbo. Tuttavia, ha convertito solo due di questi 17 tentativi.

Dove vedere Danimarca-Serbia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Danimarca-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 giugno.

Danimarca-Serbia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

