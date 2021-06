LIVE GALLES - DANIMARCA 0-2 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Nessuno dei 10 precedenti tra Galles e Danimarca è finito in pareggio: sei successi dei danesi contro quattro a favore dei gallesi. La loro ultima sfida risale al novembre 2018, la Danimarca vinse 2-1 in un match di Nations League.17:02

Lancio lungo a cercare James a sinistra. Non controlla l'esterno dello United. Galles che per adesso asperra, Danimarca che controlla il gioco.18:03

5'

Calcio di punizione nei pressi della trequarti per il Galles: James scodella un buon pallone in area di rigore ma Kjaer interviene di testa in calcio d'angolo. Nessun pericolo per la squadra di Hjulmand sugli sviluppi del corner.18:06