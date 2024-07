(25) EMRE CAN (C)

Questa sarà solo la seconda sfida tra queste due nazionali in terra tedesca in un grande torneo internazionale (Europei/Mondiali) – la prima fu ad EURO 1988 e vide la Germania imporsi per 2-0 sulla Spagna nella fase a gironi.17:34

Grande attesa per il primo quarto di finale di questo Europeo, che vede affrontarsi le due nazionali che hanno conquistato più spesso il trofeo al termine della competizione: tre trionfi sia per la nazionale spagnola che per quella tedesca.17:32

PREPARTITA

Spagna - Germania è valevole per i quarti della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 5 luglio alle ore 18:00 allo stadio Stuttgart Arena di Stuttgart.

Arbitro di Spagna - Germania sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Spagna-Germania ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quarto incontro tra Spagna e Germania agli Europei: fin qui due vittorie della Spagna (1984 e 2008) ed un successo della Germania (1988). L'ultima sfida tra le due nazionali nel torneo risale alla finale del 2008, quando la Spagna vinse 1-0 grazie a un gol di Fernando Torres.

L’ultima sfida tra Spagna e Germania risale ai Mondiali del 2022: pareggio per 1-1 nella fase a gironi. La Spagna è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite tra Europei e Mondiali contro la Germania (2V, 2N); in queste quattro gare sono stati realizzati solo sei gol (quattro della Spagna e due della Germania).

Dopo aver perso il primo match contro la Spagna in terra tedesca (2-1 in un'amichevole del 1935), la Germania è rimasta imbattuta nelle successive otto partite contro La Roja nel proprio territorio (5V, 3N).

Nessuna nazione ospitante è mai stata eliminata ai quarti di finale agli Europei; tutte e quattro le precedenti squadre ospitanti hanno superato il turno dei quarti di finale: l'Inghilterra alla lotteria dei rigori contro la Spagna nel 1996, l'Olanda ha vinto contro la Jugoslavia 6-1 nel 2000, il Portogallo ha superato l’Inghilterra alla lotteria dei rigori nel 2004 e la Francia ha vinto contro l’Islanda 5-2 nel 2016.

Questo sarà il 19° quarto di finale della Germania tra Mondiali (14) ed Europei (5), più di qualsiasi altra nazionale europea sommando i due tornei. In più, i tedechi hanno superato i quarti di finale in 15 di questi 18 quarti di finale (83%), inclusi tutti e quattro gli Europei (1996, 2008, 2012, 2016).

La Germania ha segnato 10 gol nelle quattro partite di EURO 2024 e non ha mai fatto meglio in una singola edizione degli Europei (10 reti anche nel 2012, 2008 e 1996). In più, ha registrato una percentuale realizzativa del 13.9%, la sua più alta in un’edizione del torneo dal 2008 (14.5%) - in quel caso venne sconfitta in finale dalla Spagna.

Fabián Ruiz ha preso parte a cinque reti nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni (tre gol e due assist). Il centrocampista spagnolo ha sia segnato che fornito assist in due delle sue tre gare a EURO 2024: nessun giocatore è mai riuscito a farlo in tre partite diverse in una singola edizione degli Europei.

Toni Kroos ha completato il 95% dei passaggi con la Germania a EURO 2024 (411/431): % record per un giocatore con almeno 300 passaggi in un’edizione degli Europei (dal 1980). In più, Kroos è anche il calciatore che a EURO 2024 ha effettuato più line-breaking passes (125).

Il 16enne Lamine Yamal (due assist a EURO 2024) è diventato il 3° Under 20 a fornire almeno due assist agli Europei (dal 1980), dopo Enzo Scifo (1984) e Cristiano Ronaldo (2004). Il 94% dei suoi passaggi sono stati effettuati sotto pressione (106/113), % record tra i calciatori spagnoli che hanno giocato almeno 180 minuti a EURO 2024.

Jamal Musiala ha segnato finora in tre delle quattro partite della Germania a EURO 2024 (tre reti). L'unico giocatore che ha realizzato più gol in una singola edizione degli Europei con al massimo 21 anni è stato Wayne Rooney con l'Inghilterra nel 2004 (quattro).

Dove vedere Spagna-Germania di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Spagna-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 5 luglio.

Spagna-Germania verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Spagna - Germania sulla Guida TV.

Il calendario completo di Europei 2024