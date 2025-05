F1 diretta qualifiche GP Miami LIVE: inizio posticipato alle 22.15, corsa contro il tempo Ferrari per Leclerc

Ultimo aggiornamento: 03-05-2025 21:54

Circuito Miami, 3 maggio 2025 – Il week end del Gran Premio di Miami sesta prova del Mondiale di F1 contin ua senza sosta. E dopo una Sprint Race pazza che ha visto la vittoria di Norris davanti a Piastri e un podio insperato centrato da Hamilton si torna subito in pista per le qualifiche della gara classica che si disputa domani. Corsa contro il tempo per la Ferrari per rimettere in sesto la SF-25 distrutta parzialmente da Leclerc nel giro di uscita prima della Sprint.

