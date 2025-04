Ferrari, Hamilton ai tifosi: "Incrociate le dita per me". Ma l'ex pilota denuncia: "Fan di Lewis furiosi con me"

Hamilton si è fatto vedere in pubblico, nella sua Londra per un evento ai suoi tifosi ha rivolto una promessa e un appello. Intanto l'ex pilota di F1 Chandhok ha detto di aver ricevuto proteste da parte dei tifosi di Lewis per le critiche dopo Jeddah

Il momento non è dei migliori ma Lewis Hamilton non si è sottratto al calore dei suoi tifosi. Anzi, forse da questi ha cercato la forza per vincere le difficoltà che sta incontrando in questo inizio pessimo di Mondiale con la Ferrari. Ed è per questo che forse la sua apparizione in pubblico e il bagno di folla a Londra non possono che essere un’iniezione di fiducia andando verso il Gran Premio di Miami della prossima settimana.

C’è però chi nella fanbase di Hamilton non tollera che si metta in discussione il 7 volte campione del mondo. Ne sa qualcosa l’ex pilota di F1, ora opinionista, Karun Chandhok che ha rivelato di essere stato pesantemente criticato sui social per alcuni giudizi su Lewis dati dopo il Gran Premio di Arabia.

Hamilton si fa vedere in pubblico, bagno di folla a Londra

Dopo ben tre gare consecutive, Giappone, Bahrain e Arabia Saudita, il calendario del Mondiale di F1 ha concesso una settimana di sosta a tutto il circus. Che finalmente ha potuto fare ritorno a casa. Lewis Hamilton tra una prova al simulatore e l’altra in quel di Maranello per venire a capo dei problemi con la SF-25 ha trovato il tempo anche per tornare nella sua Inghilterra.

Il pilota della Ferrari, in piena crisi di risultati e di prestazioni, si è fatto vedere in pubblico, per l’apertura di un negozio flagship di Fanatics Collectibles nel centro di Londra. Bagno di folla e di tifosi che hanno incoraggiato il 7 volte campione del mondo.

Lewis ai tifosi: “Non mi arrenderò”

Hamilton non si è sottratto al calore della gente, dei suoi tifosi di casa. Anzi, si è soffermato con loro, firmando autografi facendo battute, scambiando impressioni e raccontando della sua collezione di oltre 400 caschi da tutto il mondo in una carriera ultraventennale nel mondo delle corse.

A tutti coloro che gli chiedevano come stesse andando, delle sue difficoltà a imporsi con la Ferrari, Lewis ha fatto una promessa ma anche un appello: “Incrociate le dita, per favore. Non mi arrenderò. Continueremo a migliorare. Grazie mille a tutti, non mi aspettavo tutto questo calore, ciò mi rende felice, non pensavo che un ragazzo proveniente da una piccola città come Stevenage sarebbe arrivato fin qui”.

Hamilton torna su Abu Dhabi 2021

Tra i tanti call&response con i tifosi, un fan ha chiesto a Hamilton come ha fatto a continuare a correre dopo il 2021, il famoso mondiale perso all’ultimo giro da Verstappen in un contestatissimo finale di Abu Dhabi.

Lewis: “Beh… non mollare mai, giusto? Dobbiamo solo continuare a trovare la positività per continuare a credere e non mollare mai. Restiamo vivi quando ci poniamo queste sfide, giusto? C’è un motivo per cui lo facciamo.”

Tifoso: “È anche il modo in cui gli hai stretto la mano [a Verstappen] dopo…”

Lewis: “Vero. E sono affamato e non vedo l’ora di averne ancora”

Karun Chandhok: “Tifosi di Hamilton arrabbiati con me”

Eppure in epoca social i tifosi possono anche essere deleteri. Ne sa qualcosa Karun Chandhok. L’ex pilota indiano di F1 che ha corso con HRT e Lotus nel biennio 2010/2011 oggi è un apprezzato opinionista. Come molti, dopo il Gran Premio di Arabia chiuso da Hamilton in un anonimo 6° posto, ha criticato l’inglese per la sua gara sottotono nominandolo come “peggiore” della gara di Jeddah.

“È sembrato molto distante da Charles Leclerc per tutto il weekend – ha detto Chandhok – sei decimi in qualifica, 31 secondi in una gara di 50 giri, quindi ancora circa sei decimi al giro: un ampio margine per Lewis, dietro a Charles questo fine settimana. Dovrà impegnarsi a fondo per migliorare”.

Nei giorni scorsi, partecipando al podcast ‘The F1 Show’ di Sky F1, l’ex pilota ha affermato che i sostenitori di Hamilton se la sono presa per le eccessive critiche, a loro dire, verso il proprio beniamino: “Sui social sono tutti molto arrabbiati con me questa settimana perché ho detto che Lewis era il peggiore del weekend. Sto ricevendo un sacco di arrabbiature da parte dei ragazzi del Team LH”.