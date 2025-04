F1, Mara Sangiorgio come Federica Masolin: in conduzione piacevole sorpresa, il web si spacca sul futuro

Non solo Ferrari, nel week end del Gran Premio di Arabia Saudita sugli schermi di SkySport, Mara Sangiorgio è stata molto apprezzata in conduzione per una volta che non era inviata ai box da Jeddah

Meglio in studio o in pista, forse forse bisognerebbe clonarla. In modo di averne due, una che conduce e una collegata dalla pit lane. Stiamo parlando di Mara Sangiorgio. La giornalista di SkySport F1 in questo fine settimana non era a Jeddah. Il rimescolamento per il Gran Premio d’Arabia l’ha lasciata in Italia dove ha condotto sabato e domenica i collegamenti da studio mentre altri, Davide Camicioli e Vicky Piria erano sul campo come inviati. Il pubblico dapprima disorientato ha poi finito con l’apprezzare la versatilità di Mara tanto da chiederne a grande voce la conferma, eleggendola a nuova Federica Masolin, anche se sono in tanti che ne hanno rimpianto l’assenza in collegamento.

Perchè Mara Sangiorgio non era a Jeddah

Per una volta il pubblico televisivo della Formula 1 non ha sentito la voce di Mara Sangiorgio collegata dalla pista, dalla pit lane e dai box di un week end di gara. Questa volta la giornalista di SkySport F1 è rimasta a casa. Dapprima a Faenza e poi a Milano. Al venerdì Mara è stata ospite all’interno del quartier generale della Visa Cash App Racing Bulls, con sede appunto a Faenza dove era la Minardi, per vivere le due sessioni di prove libere “da remoto” con il team.

Poi sabato e domenica Sangiorgio ha condotto lo studio, lanciando servizi e collegamenti, coordinando gli ospiti in studio, gli opinionisti Matteo Bobbi e Ivan Capelli, con quelli a Jeddah, dal telecronista Vanzini alla voce tecnica Marc Genè per finire con Davide Camicioli e Vicky Piria che per una volta hanno svolto il lavoro da inviati al posto di Mara.

Piace e tanto, Mara Sangiorgio la nuova Federica Masolin

E se inizialmente, specialmente al venerdì, il pubblico di Sky non ha gradito la destinazione “faentina” di Mara Sangiorgio lamentandone la nostalgia dei suoi collegamenti dai box di Jeddah, la cosa è cambiata quando sabato e domenica, la giornalista ha preso possesso dello studio principale di SkySport F1.

Per un attimo si sono rivissuti i tempi di Federica Masolin. “Bella e brava” è la locuzione che diventa virale sul web tra qualifiche e gara. E per un attimo i tifosi Ferrari dimenticano la fatica di Leclerc e soprattutto quella di Hamilton. Catturati, conquistati dalla naturalezza e presenza di Mara, piacevole sorpresa in conduzione, mentre la competenza non era mai stata in discussione.

Il web si spacca: Mara meglio inviata o in conduzione?

E allora cosa aspettarsi e cosa chiedere a Sky in vista del Gran Premio di Miami dove il Mondiale di F1 riprenderà dal primo week end di maggio? Sui social i tifosi si dividono, anzi a dire il vero vorrebbero che Mara si dividesse occupando entrambi i ruoli, tipo Visconte Dimezzato di Italo Calvino. “Sky non può tornare indietro. Fissa in gestione dei live. Ottima” scrive qualcuno, “Mara ci sarà a Miami? Mi manca vederla in pista anche se è bravissima come conduttrice” obietta qualcun’altro.

La discussione è aperta: “Mara è bravissima in studio ma io la preferisco in pista. Lei è l’unica fonte di notizie interessanti e pertinenti al GP”, “Tutti vogliamo Mara in conduzione. Non togliete ai telespettatori competenza e professionalità che meritano!”. Ma c’è appunto ha la soluzione: “Clonate Mara Sangiorgio!”. L’idea non è male…