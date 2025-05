F1 Miami, Hamilton sbotta contro Ferrari poi azzecca il cambio gomme: i team radio di Lewis

In una Sprint di Miami condizionata dalla pioggia e poi dai colpi d scena, Lewis Hamilton conquista il podio ma punzecchia Ferrari prima della gara. E ha l'intuizione giusta per ottenere il terzo posto

Breve ma intensa, parecchio intensa, la Sprint Race del GP di Miami: lungo i 18 giri – in luogo di 19 viste le condizioni di tregenda climatica che hanno posticipato la partenza – la gara veloce ha riservato più di un colpo di scena e pure basso (citofonare Max Verstappen e il suo unsafe release che ha mandato a carte e quarantotto la corsa del poleman Andrea Kimi Antonelli), con qualche strascico e momenti tesi consumatisi nei team radio. Ne sa qualcosa Lewis Hamilton, che è tornato a salire su un podio con la Ferrari in questo disgraziato avvio di stagione (e di nuovo in una Sprint, dopo aver vinto quella precedente di Shanghai).

Hamilton si sfoga contro la Ferrari: “Non posso crederci”

Piazzatosi al traguardo dietro la doppietta McLaren Lando Norris-Oscar Piastri, il britannico alla pari dei suoi colleghi ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà legate all’uso delle intermedie su una pista che poi si è asciugata. Prima però un passo indietro.

Sono proprio le intermedie ad aver causato lo sfogo via radio di Hamilton prima della Sprint. La miccia potrebbe averla accesa l’incidente di Charles Leclerc, che durante il giro di ricognizione prima della Sprint è andato a sbattere, poi prendendosi la responsabilità del fattaccio. Il monegasco non è poi partito per la gara veloce, ma intanto il compagno di squadra nelle comunicazioni con la squadra si è così sfogato (parlando per sé ma comunque la considerazione si può applicare anche a Leclerc): “Non ci posso credere che mi abbiate mandato con le intermedie”.

Vasseur difende la scelta: “Troppo tardi per cambiare le gomme”

Rispetto agli altri team, la scuderia di Maranello ha optato per questa tipologia di gomme mentre i rivali, considerando l’acquazzone, hanno preferito quelle da bagnato. Una scelta opinabile per Hamilton, considerata la pista fradicia e pressoché allagata.

Dal canto suo la scuderia, per bocca del team principal Frédéric Vasseur, si è difesa spiegando perché Leclerc ed Hamilton sono stati fatti uscire con le full wet in quelle condizioni metereologiche: “Siamo usciti proprio nel momento in cui è iniziata la pioggia, eravamo ormai sulla pit-lane e non potevamo cambiare”.

Hamilton e il tempismo strategico che gli ha regalato il podio

Le intermedie hanno poi messo in croce l’avvio di gara del sette volte campione del mondo, come abbiamo detto. Perciò, dall’alto della sua esperienza, l’ex Mercedes ha quindi rotto gli indugi ed è stato il primo della griglia a chiamare la gomma slick. Da lì la conquista del podio.

Anche in questo caso c’è stato una particolare comunicazione ai box via radio. Il britannico chiede al suo ingegnere di pista Riccardo Adami se fosse troppo tardi per provare lle slick, e l’interlocutore risponde affermativamente. Hamilton rintuzza: “Voglio dire, qui non ho alcun grip, perciò è il momento giusto”. Adami perciò sentenzia: “Ok box per la media”. E qui il pilota controbatte: “No, le soft, le soft!”. A fine gara il britannico riceverà poi i complimenti dallo stesso ingegnere.

“Avrei potuto dare del filo da torcere alle McLaren”

“Questa è stata la prima volta che abbiamo corso sul bagnato – ha spiegato il pilota Ferrari al termine della Sprint – e alla fine abbiamo fatto una grande gara. Come tutti abbiamo faticato un po’ con le le intermedie, poi ho deciso di rientrare perché vedevo che non c’era possibilità di miglioramento”.

Un “azzardo”, come lo stesso Hamilton l’ha definito, ma che ha pagato i suoi dividendi. E anzi, resta pure un po’ di rammarico: “Se avessi avuto altri giri avrei potuto dare del filo da torcere alla McLaren”.