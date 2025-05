F1 pagelle Sprint Miami, classifica piloti e costruttori: Hamilton geniale, disastro Leclerc, Antonelli sfortunato

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la Sprint Race del Gran Premio di Miami vinta da Norris davanti a Piastri ed Hamilton in una corsa pazza con Leclerc out prima dello start e Antonelli sfortunato

Di tutto e di più dopo la Sprint Race del Gran Premio di Miami che ha visto la vittoria di Lando Norris davanti ad Oscar Piastri per l’ennesima doppietta stagionale McLaren. Terzo un rampante Lewis Hamilton che sceglie il momento giusto per cambiare le gomme da intermedie a slick. Una gara che ha visto tanti colpi di scena tra cui l’uscita a muro di Leclerc nel giro di uscita dai box prima della Sprint e poi la sfortuna di Antonelli costretto ad andare due volte ai box dopo che Verstappen lo ha centrato uscendo dal suo pit per un errore di unsafe release.

La cronaca e il report della Sprint del GP di Miami

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le pagelle Sprint della Sprint di Miami

Leclerc 0 : come i giri fatti, per colpa sua o altrui. Errore davvero da principiante , come Hadjar in Australia. Così non va Charles.

: come i giri fatti, per colpa sua o altrui. , come Hadjar in Australia. Così non va Charles. Hamilton 8 : geniale, semplicemente. Non si vincono per caso 7 titoli mondiali. Dimostra, casomai ce ne fosse bisogno di essere ancora un campione, peccato che la macchina non gli consenta di dimostrarlo sempre.

: geniale, semplicemente. Non si vincono per caso 7 titoli mondiali. Dimostra, casomai ce ne fosse bisogno di essere ancora un campione, peccato che la macchina non gli consenta di dimostrarlo sempre. Norris 9 : il voto è per la sua fortuna sfacciata a Miami. Ancora una volta graziato. Sarebbe uscito forse anche fuori dal podio ed invece, tac, si ritrova davanti quando entra la Safety Car. Master Class!

: il voto è per la sua fortuna sfacciata a Miami. Ancora una volta graziato. Sarebbe uscito forse anche fuori dal podio ed invece, tac, si ritrova davanti quando entra la Safety Car. Master Class! Antonelli 7 : di incoraggiamento per quello che ha fatto nelle Sprint Qualify. Si è fatto beffare in partenza, ma ci stava, visto che era la prima volta in pole, poi Verstappen gli ha rovinato una gara che lo avrebbe almeno portato a punti. Insomma una sorta di contrappasso dopo l’impresa di ieri. Dai Kimi!

: di incoraggiamento per quello che ha fatto nelle Sprint Qualify. Si è fatto beffare in partenza, ma ci stava, visto che era la prima volta in pole, poi Verstappen gli ha rovinato una gara che lo avrebbe almeno portato a punti. Insomma una sorta di contrappasso dopo l’impresa di ieri. Dai Kimi! Verstappen e Red Bull 3: più colpa del team ovviamente per il pastrocchio che ha rovinato la gara di Max, neo papà (auguri) e quella di Antonelli. Uno strike evitabilissimo. E non è la prima volta che quel semaforino di uscita pit fa le bizze. Chiamate un vigile urbano!

Albon 8 : quando ci sono gare pazze o di gomme è sempre in prima fila. Mentre il povero Sainz 5, sbatacchia a destra e sinistra, lui arriva ai piedi del podio. Complimenti.

: quando ci sono gare pazze o di gomme è sempre in prima fila. Mentre il povero Sainz 5, sbatacchia a destra e sinistra, lui arriva ai piedi del podio. Complimenti. Stroll, Lawson e Bearman 7,5: carneadi partiti nelle retrovie che al pari di Hamilton e Albon hanno azzeccato il timing e la chiamata. Con buona pace di Alonso ad esempio che da Lawson è stato centrato.

F1, classifica piloti dopo la Sprint

Oscar PIASTRI (McLaren) – 106 punti Lando Norris (McLaren) – 97 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 87 punti George RUSSELL (Mercedes) – 77 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 47 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 38 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 37 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint

McLaren – 203 punti Mercedes – 115 punti Red Bull – 89 punti Ferrari – 84 punti Williams – 30 punti

F1, calendario: domani il Gp di Miami, poi sosta e si torna in Europa

La Sprint di Miami è ovviamente solo la prima gara di questo primo week end americano. Domani si torna a gareggiare con il Gran Premio di Miami. Poi il calendario del Mondiale 2025 di F1 prevede una settima di sosta prima di tornare in pista, ma soprattutto di sbarcare in Europa. Nel fine settimana del 16-18 maggio si corre in Italia, il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.