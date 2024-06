F1 Gp Austria diretta live: Verstappen va via a Norris, Sainz duella con Hamilton, Leclerc tutto da rifare

Cronaca in diretta

Provaci ancora Ferrari. Dopo le deludenti prove in qualifica e nella Sprint di ieri la Formula 1 scende di nuovo in pista per il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Finora sulla pista di casa stanno dominando la Red Bull e Max Verstappen. La classifica piloti è attualmente così aggiornata dopo il successo dell’olandese nella Sprint Race di ieri:

1. Max Verstappen (Red Bull) 227

2. Lando Norris (McLaren) 155

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 120

5. Sergio Perez (Red Bull) 112

Continua il week end perfetto di Max Verstappen che con grande scioltezza si prende nel Gran Premio d’Austria l’ennesima pole position della sua carriera. Dopo la vittoria nella Sprint in cui pure era partito al palo, l’olandese ha staccato tutti sin dalla Q2 firmando poi un fantastico 1:04.314 in Q3. In prima fila al suo fianco partirà la McLaren del solito Lando Norris oramai abituato alla piazza d’onore. Terzo George Russell con la Mercedes.

La prima Ferrari è di Carlos Sainz 4° dopo un paio di acuti in Q1 e Q2. Errore invece per Charles Leclerc che nel tentativo di forzare all’ultimo tentativo è andato lungo. Il monegasco partirà 6° alle spalle di Hamilton mentre Oscar Piastri si è visto cancellare il tempo e scalare al settimo posto davanti a Perez, Hulkenberg e Ocon.

Il Gran Premio d’Austria si corre sul Red Bull Ring di Spielberg. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 30 giugno 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2. Lando Norris McLaren-Mercedes 2a Fila 3. George Russell Mercedes 4. Carlos Sainz Ferrari 3a Fila 5. Lewis Hamilton Mercedes 6. Charles Leclerc Ferrari 4a Fila 7. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 8. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 5a Fila 9. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 10. Esteban Ocon Alpine-Renault 6a Fila 11. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 12. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 7a Fila 13. Pierre Gasly Alpine-Renault 14. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 8a Fila 15. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 16. Alexander Albon Williams-Mercedes 9a Fila 17. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 18. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 10a Fila 19. Logan Sargeant Williams-Mercedes 20. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari