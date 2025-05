F1 Gp Imola diretta qualifiche, fp3 LIVE: Alonso furioso con Leclerc e la Ferrari!

La prima gara europea della stagione, ma in particolare Imola, con la sua buona cucina italiana, è stata la tappa ideale per riunire a cena tutti i team principal della F1 ieri sera al ristorante due stelle Michelin San Domenico si sono messe le basi della F1 del futuro.

A capo tavola, il patron della F1, Stefano Domenicali. Attorno a lui tutti i referenti delle scuderie, c’era Vasseur per la Ferrari, Briatore per la Alpine, Zack Brown per la McLaren e così via. Unico assente, giustificato, il tp della Mercedes Toto Wolf che non è proprio a Imola rimasto a Los Angeles per la laurea del figlio.