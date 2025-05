F1, Ferrari ha scartato Antonelli: “Colpa di Arrivabene”, la verità di papà Marco. A Imola scoppia il caso Briatore

Il padre del giovane pilota della Mercedes rivela i dettagli del primo provino del figlio a Maranello, mentre in casa Alpine è scoppiata la grana Briatore

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Con il media day, il weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna entra nel vivo e riporta la Formula 1 nel Vecchio Continente. In casa Mercedes, a scaldare le prime ore del fine settimana imolese del Circus, oltre all’intervista di rito di Antonelli, è il retroscena sul mancato approdo in Ferrari di Kimi rivelato da papà Marco. Alpine, intanto, deve fare i conti con la grana Briatore, costretto a rinunciare all’incarico di team principal del team transalpino.

Antonelli, la verità di papà Marco sulla Ferrari

Kimi Antonelli in Ferrari? A tornare sul tema, intervistato da quotidiano.net è papà Marco, ex pilota e oggi team manager, che rivela un inedito retroscena sul primo approccio del figlio con il Cavallino rampante: “Non è vero che Kimi non è mai stato a Maranello, anzi. Fece un primo provino e andò anche bene. Era stato notato da Massimo Rivola, ma Maurizio Arrivabene, all’epoca direttore della Scuderia, disse che era troppo piccolo. Poi ci chiamò Totò Wolff per la Mercedes e il resto è storia nota…”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Antonelli, l’emozione del debutto “in casa” e il gap con McLaren

Ma se quella storia è alle spalle, davanti a Kimi e alla sua Mercedes si apre oggi uno di quei weekend dal sapore speciale e che saranno difficili da dimenticare, comunque vada. A Imola, davanti al pubblico di casa e con i compagni di Liceo che faranno visita al box delle Frecce d’argento, Antonelli non nasconde la pressione: “Emotivamente sarà tosto, ma ho accanto persone che mi aiutano. Non devo sprecare energie inutilmente. L’entusiasmo però potrà dare anche energia per fare bene”.

Sugli obiettivi in pista, nel media day che in casa Ferrari ha visto il forfait di Charles Leclerc, Antonelli dimostra ancora una volta tutta la propria lucidità nell’analizzare la situazione: “Che cosa ci manca per vincere? Non credo di poter essere io a dirlo, ho ancora molto da imparare, la macchina però è costante e il team sta svolgendo un gran lavoro. Io vorrei vincere, ma se arrivasse un podio sarebbe stupendo. Il gap con la McLaren? È tanto quello che si è visto a Miami lo conferma. Stiamo lavorando per migliorare. Con gli aggiornamenti speriamo di fare passi avanti”.

Il messaggio di Hamilton

Il pilota azzurro ha poi svelato ulteriori dettagli sul famoso messaggio “prenditi cura della Mercedes” lasciatogli di Lewis Hamilton nel momento del passaggio di consegne lo scorso dicembre. “Quel biglietto spiega che persona è Hamilton, al di là del pilota. Averlo ricevuto da lui, uno dei migliori della storia, è stato fantastico. Lo rileggo o lo uso come motivazione per scendere in pista e dare il mio meglio. L’ho appeso alla parete della mia stanza”, ha concluso Kimi.

Alpine scossa dalla grana Briatore

A infiammare ulteriormente il fine settimana del Circus è il caso Briatore, che ha scoperto solo nelle ultime ore di non poter assumere il ruolo di team principal in Alpine dopo le dimissioni di Oliver Oakes. Il nome dell’ex boss di Benetton e Renault non compare, infatti, tra quelli ufficialmente registrati per il team francese per il weekend imolese.

La motivazione è da ricercare nel fatto che Briatore, oltre a non essere formalmente iscritto come membro dello staff, non possiede una licenza FIA, requisito indispensabile per ricoprire essere team principal. “Flavio è entrato nel team come consulente esecutivo e rimane consulente. Non c’è altro da aggiungere, né da interpretare”, ha fatto sapere il team transalpino, che ha dovuto “ripiegare” su Dave Greenwood, attuale direttore sportivo, per la gestione del weekend di Imola. Franco Colapinto, subentrato a Jack Doohan non sarà dunque l’unica novità nel box Alpine.