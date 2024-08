F1, Antonelli in Mercedes: il messaggio di Hamilton, la scommessa di Wolff, il segnale che mette a tacere gli scettici

La Mercedes ha annunciato George Russell e Andrea Kimi Antonelli al via del campionato mondiale di Formula 1 2025. Hamilton tra i primi a congratularsi con il 18enne italiano

Mancava solo l’annuncio e non è un caso che sia arrivato il giorno dopo, a poche ore dall’incidente alla Parabolica dopo appena 10 minuti su una Formula 1. Andrea Kimi Antonelli sarà un pilota Mercedes nel 2025! Adesso possiamo dire, gridarlo, urlarlo a squarciagola. Riporta l’Italia in pianta stabile in F1 dopo tre anni dall’ultima esperienza di Giovinazzi in Alfa Romeo/Sauber. Da una parte c’è la scommessa di Toto Wolff, dall’altra il talento pure, cristallino del 18enne bolognese su cui già più di qualcuno aveva avanzato dubbi. E arrivano gli auguri di Lewis Hamilton promesso sposo Ferrari.

Formula 1, Antonelli ufficiale in Mercedes dal 2025

Ora è ufficiale: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il 18enne bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. Lo ha comunicato la scuderia tedesca con una nota ufficiale.

La Mercedes ha annunciato George Russell e Andrea Kimi Antonelli al via del campionato mondiale di Formula 1 2025. Otto mesi dopo la notizia dell’addio di Lewis Hamilton è stato ufficializzato l’ingresso di Antonelli nel team di Formula 1, una promozione arrivata a soli 18 anni di età.

Il talento cristallino di Kimi Antonelli

Antonelli ha avuto una carriera junior stellare, salendo rapidamente di grado. Dopo aver vinto i titoli ADAC e Italian F4 nel 2022 e il Formula Regional European Championship nel 2023, il junior Mercedes ha saltato la F3 ed è entrato in F2 con PREMA questa stagione. Classe 2006, Antonelli è attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 al volante della Prema, dove ha già vinto due gare.

“È una sensazione straordinaria essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes insieme a George per il 2025 – ha affermato Kimi – raggiungere la F1 è un sogno che ho fin da quando ero bambino. Voglio ringraziare la squadra per il supporto che mi ha dato finora nella mia carriera e per la fiducia che hanno dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul miglioramento e sul raggiungimento dei migliori risultati possibili per la squadra. Sono entusiasta di diventare compagno di squadra di George. Ha frequentato il programma junior della squadra proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto”.

Formula 1, Antonelli in Mercedes: gli auguri di Lewis Hamilton

Tra i primi a congratularsi con Andrea Kimi Antonelli è stato proprio quel Lewis Hamilton che il bolognese sostituirà sulla Mercedes mentre l’inglese volerà a Maranello sulla Ferrari. “Congratulazioni Kimi, sono sicuro che porterai tanto al team al fianco di Russell il prossimo anno!”

Antonelli: la scommessa di Toto Wolff dopo l’incidente a Monza

Proprio ieri il gran capo Mercedes Toto Wolff era stato iper protettivo con Antonelli che appena 10 minuti dopo il suo esordio in F1 aveva distrutto la monoposto di Russell sbattendo in parabolica. Detto, fatto. Nonostante la ridda di critiche e gli innumerevoli commenti negativi sul talento ancora troppo acerbo di Antonelli per la F1, eccolo Wolff controcorrente ufficializzarne il grande salto in F1, forse e comunque già programmato nel sabato del Gp d’Italia.

“Abbiamo potuto vedere fin da bambino che gestiva bene la pressione”, ha detto Wolff. “Ci sono stati esempi di piloti che hanno fatto un salto così grande. Non solo Kimi, ma mi viene in mente l’altro Kimi: Kimi Raikkonen. È passato direttamente dalla Formula Renault alla F1. Ha saltato tutto il percorso e ha avuto successo. Non c’è dubbio che abbia il talento, la capacità, le competenze, e ora si tratta di dargli spazio per crescere in questo ambiente folle, duro e spietato e noi lo proteggeremo e gli permetteremo di crescere. Ci aspettiamo momenti difficili. La gente dubiterà. Vedremo anche momenti salienti. Kimi sarà il vero affare tra un po’, forse non ancora.”