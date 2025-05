F1, Hamilton manda a quel paese Hadjar. Alonso: "Quasi tamponato Leclerc". Da Vasseur a Briatore, tutti i tp a cena

A Imola la Ferrari senza novità fatica, problemi di traffico sia per Hamilton con Hadjar che Leclerc con Alonso. Intanto diventa virale la foto dei team principal a cena con Stefano Domenicali

L’esordio della Ferrari nella gara di casa per la prima “europea” della stagione a Imola non è andata esattamente come previsto. Segnali di frustrazione da parte di Hamilton e Leclerc, in entrambe le sessioni di prove libere dove la SF-25 ha faticato soprattutto sul giro singolo, meglio, forse, sul passo gara. Ci sono stati anche un paio di episodi di “impeding” che hanno visto protagonisti i ferraristi. Hamilton con Hadjar e poi Alonso con Leclerc, tutte e due le volte a rischio tamponamento.

Invece di tutt’altro umore la cena che ha visto protagonisti i team principal nella serata di venerdì. C’erano tutti, o quasi, da Fred Vasseur a Flavio Briatore con a capo tavola, si fa per dire, il patron della F1, Stefano Domenicali. Un solo assente, Toto Wolff, che a Imola proprio non c’è.

La Ferrari arranca, a Imola un film già visto

La Ferrari è arrivata a Imola, poco distante dalla sua sede di Maranello, con grandi aspettative e la speranza di fare bella figura di fronte ai tifosi. Essendo la prima gara europea della stagione in molti si aspettavano tante novità e aggiornamenti, ed invece la Ferrari ha scelto la continuità: poche cose nuove in attesa di nuovo pacchetto ma solo da Barcellona.

Il motivo più probabile è l’imminente direttiva tecnica, quella famigerata sulla flessibilità delle ali che dovrebbe, potrebbe, si spera, limitare lo strapotere delle McLaren. Al Santerno gli aggiornamenti hanno previsto un layout rivisto dell’angolo posteriore, nonché modifiche alla geometria dell’alettone posteriore e dell’alettone a trave, mirate a migliorare il modo in cui la vettura si adatta alle caratteristiche specifiche della pista.

Dopo le FP1, il distacco tra Hamilton, quinto, e il più veloce, Piastri, era di meno di un decimo. Leclerc più indietro ancora convalescente dopo il malessere del giorno prima e ingarellato più col suo casco che con la monoposto. Nelle FP2, la differenza di prestazioni tra la SF-25 e la MCL39, è stata più evidente: Leclerc ha chiuso sesto ma staccato di mezzo secondo da Piastri, più lento Hamilton. L’unica nota lieta è arrivata dal passo gara che sembrava ottimale, appena dietro le McLaren.

Alonso choc: “Ho quasi tamponato Leclerc”

Tra i tanti momenti di tensione durante le libere di Imola ci sono stati diversi impeding. In uno in particolare, Fernando Alonso e Charels Leclerc hanno rischiato di collidere. Il monegasco durante il giro di lancio in uscita dalla Variante Alta ha avuto un brusco rallentamento dopo aver preso il cordolo e proprio in quel momento in piena velocità alle sua spalle è arrivato l’asturiano ex Ferrari che ha dovuto frenare per evitare il tamponamento.

“Ho quasi tamponato Leclerc” ha esclamato un allarmato Alonso in radio. Charles è stato indagato dopo le prove ma non sono stati presi provvedimenti, come di solito nelle libere, ma solo una reprimenda. Ma se dovesse succedere ancora in qualifica il monegasco rischierebbe la penalizzazione in griglia.

Hamilton trova Hadjar: “Mer*a! Mi ha fatto il brake test!”

Non diversa la situazione che si è ritrovato Lewis Hamilton nelle fp2. E’ successo quando Hadjar ha frenato bruscamente davanti a lui mentre quest’ultimo stava parlando con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami. L’inglese era impegnato in un giro di cool down per raffreddare le gomme, quando il pilota della Racing Bulls lo ha superato sulla destra, si è messo davanti e ha frenato d’improvviso.

“Oh mer*a! – ha esclamato Hamilton in radio – Cavolo, questo tizio davanti mi ha appena fatto un brake test [test di frenata, ndr]”.

La cena delle beffe… cioè dei team principal a Imola