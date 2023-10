Ultimo aggiornamento 28-10-2023 22:27

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Circuito di Mexico City, 28 ottobre 2023 – Lotta per la pole position al circuito Hermanos Rodriguez di Mexico City dove vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Messico quartultima prova del Mondiale di Formula 1. Max Verstappen pare il favorito numero uno per strappare l’ennesima partenza al palo della sua stagione da dominatore dall’alto di tutte e tre le prove libere chiuse davanti. Riuscirà a insidiarlo il padrone di casa Checo Perez. E le Ferrari? Saranno competitive per giocarsi almeno le prime file? Dalle 23 in diretta live da Città del Messico!

Segui la diretta live delle Qualifiche del Gp del Messico