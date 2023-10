F1, Gp Messico: orario, info e dove vedere la gara di Mexico City in tv e in streaming

Tutto pronto per il quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 sul circuito di Mexico City con Verstappen a caccia degli ennesimi record e le Ferrari in cerca di conferme, punti e magari un exploit

Ultimo aggiornamento 27-10-2023 13:11

Dagli Stati Uniti al Centro America. Si torna subito in pista con la diciannovesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. I piloti, reduci dal weekend ad Austin, sono pronti a indossare nuovamente tuta e casco. Inizia il week end del Gran Premio del Messico che si corre domenica sul tracciato dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a Mexico City.

Gioca in casa Sergio Perez, pilota della Red Bull, che in un momento non facile della sua carriera sogna la prima vittoria storica sotto gli occhi dei suoi connazionali. Ma siamo sicuri che non gli concederà nulla il compagno campione del mondo e dominatore assoluto della stagione Max Verstappen. Quanto alle Ferrari di Sainz e Leclerc si spera in qualcosa in più rispetto alle ultime uscite specie in gara.

GP Messico, dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Circus, in questo weekend, andrà in scena in Messico, con esattezza all’Autodromo Hermanos Rodriguez. Si inizia nella serata di oggi, venerdì 27 ottobre e si procederà domani con le qualifiche. Domenica, infine, ci sarà la gara alle 21. Sarà possibile seguire il quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 in diretta su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport F1 HD, al canale 207.

Invece, sarà possibile seguire le qualifiche e la gara in chiaro anche gratuitamente su TV8, al canale 8 del Digitale Terrestre. Per poter seguire il weekend in streaming, basterà scaricare l’applicazione di Sky Go o NOW su smartphone o tablet, sempre previo abbonamento. La gara, infine, sarà visibile anche sul sito tv8.it.

Il percorso e i precedenti

L’Autodromo Hermanos Rodriguez è situato nella periferia di Città del Messico. Il tracciato misura 4.304 metri e si trova a 2285 metri sul livello del mare, con 17 curve totali, di cui 11 a destra e 6 a sinistra. Il record della pista è stabilito da Valtteri Bottas, allora pilota della Williams, che ha raggiunto la velocità di 372,5 hm/h.

Nelle ultime due edizioni del Gran Premio del Messico ha tagliato la bandiera a scacchi Max Verstappen. Lo scorso anno, alle spalle del pilota olandese, hanno completato il podio Lewis Hamilton e Sergio Perez.

F1, Gp Messico: qui Ferrari, Sainz e Leclerc acciaccati ma pronti!

Un po’ di preoccupazione per i tifosi Ferrari è nata dopo la notizia del mal di denti e un ascesso di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, però, ha rassicurato i suoi supporter: “Questo non influisce sulla mia performance. Prenderò degli antidolorifici per salire in macchina”. D’altra parte, nemmeno il compagno di scuderia Carlos Sainz ha vissuto questi giorni al meglio. L’ha reso noto la Ferrari, motivando le cause della sua assenza in conferenza stampa rendendo noto il malessere vissuto nei giorni scorsi dal pilota spagnolo.

La Ferrari come al solito tra alti e bassi, tra illusioni e false speranze, approda sul tracciato di Mexico City a -22 dalla Mercedes nella corsa al secondo posto costruttori.

Gp Messico F1: il programma e gli orari (ora in Italia)

Venerdì 27 ottobre

Prove Libere 1: ore 20:30 – 21:30

Prove Libere 2: ore 00:00 – 01:00

Sabato 28 ottobre

Prove Libere 3: ore 19:30 – 20:30

Qualifiche: ore 23:00 – 00:00

Domenica 29 ottobre

Gara: ore 21:00

