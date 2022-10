F1, la diretta del GP del Messico sul Circuito Hermanos Rodriguez. LIVE

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del GP del Messico, 20esimo e terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1.20:35

Si corre sul tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez dove, da quando il circus è tornato a corrervi nel 2015, Max Verstappen, oggi in pole, ha vinto ben tre volte su sei edizioni. Nelle altre, due affermazioni per Lewis Hamilton e una per Nico Rosberg.20:37

L'olandese, come detto, parte dalla prima casella in griglia dopo aver regalato questa gioia alla Red Bull per l'80esima volta nella storia. Al suo fianco c'è George Russell, seguito dall'altra Mercedes di Hamilton. A completare la seconda fila l'idolo di casa Sergio Perez. Quinto posto per la prima delle due Ferrari, quella di Sainz, ancora una volta davanti a Leclerc, ieri settimo in qualifica. Sesto posto a sorpresa per Valtteri Bottas. Norris, Alonso e Ocon completano la top ten.20:40

Grandissima, come sempre, atmosfera sul circuito messicano dove splende il sole e si attendono solo il giro di formazione e il via alla gara.20:51

Saranno 71 i giri da percorrere, per un totale di 305,354 km totali.20:53

Giro di formazione in corso, affrontato molto velocemente da Max Verstappen per far entrare subito in temperatura la gomma rossa.21:02

PARTITI!21:04

GIRO 1. Verstappen scatta subito alla grande mentre Hamilton e Perez riescono a saltare Russell. Sainz quinto con Leclerc a tallonarlo. Brutta partenza di Bottas, superato anche da Alonso e ora ottavo.21:05

GIRO 2. Verstappen ha già rifilato oltre un secondo e mezzo a Hamilton che ha praticamente lo stesso vantaggio su Perez.21:07

GIRO 3. Non riesce a scappare via del tutto Verstappen, Hamilton rimane lì con Perez a poco più di un secondo di distacco. Russell naviga invece a 2" dal messicano e ne ha altrettanti di vantaggio su Sainz.21:10

GIRO 4. Un secondo e mezzo separa le due Ferrari dopo che in partenza Leclerc era riuscito a mettere per qualche decina di metri il muso davanti a quello del compagno Sainz.21:11

GIRO 5. Hamilton si avvicina a Verstappen rosicchiando un decimo.21:12

GIRO 6. Hamilton, autore del giro veloce, ha nel mirino il campione del Mondo per portarsi sotto al secondo e poter utilizzare anche il DRS.21:12

GIRO 7. Verstappen rifila due decimi a Hamilton, allontanando per ora la minaccia. Più dietro, Sainz non riesce a ridurre il gap su Russell che ormai ha oltre tre secondi sullo spagnolo.21:14

GIRO 8. Continua ad aumentare il vantaggio di Verstappen su Hamilton, non sembrano esserci chances per il britannico in questa fase.21:15

GIRO 9. Situazione cristallizzata con Verstappen sempre saldamente al comando.21:19

GIRO 10. Top ten attuale: Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Sainz, Leclerc, Alonso, Bottas, Ocon, Norris.21:19

GIRO 11. Bottas prova più volte ad attaccare Alonso ma lo spagnolo dell'Alpine sta difendendo alla grande la sua settima posizione.21:20

GIRO 12. Hamilton stampa un altro giro veloce ma non guadagna nulla su Verstappen che limita i danni a qualche millesimo.21:21

GIRO 13. Altro giro veloce di Hamilton e altra risposta di Verstappen che tiene il britannico a 1"6 di distacco.21:23

GIRO 14. Perez intanto è finito a oltre cinque secondi dal leader della corsa, con due secondi di vantaggio su Russell.21:23

GIRO 15. Ruggito di Verstappen che ricaccia Hamilton a 1"8.21:24

GIRO 16. Giro veloce di Verstappen che sta scavando un solco profondo tra sé e Hamilton in questa fase di gara.21:26

GIRO 17. Gara anonima per la Ferrari con Sainz che viaggia a 8"5 da Russell con 3"5 su Leclerc.21:27

GIRO 18. Hamilton perde costantemente da Verstappen ed è finito a quasi due secondi e mezzo dall'olandese.21:29

GIRO 19. Cinque secondi di penalità per Gasly che, in precedenza, aveva spinto fuori dal tracciato Lance Stroll.21:31

GIRO 20. Proprio Stroll è il primo a fermarsi ai box, si apre la danza delle strategie.21:31

GIRO 21. Hamilton guadagna qualche decimo su Verstappen, inizia a farsi valere la maggior durata delle gomme medie scelte dalla Mercedes. Per la Red Bull si prospetta un pit stop a breve.21:32

GIRO 22. Anche Russell inizia a recuperare qualche decimo su Perez, le Mercedes si fanno minacciose per le Red Bull.21:35

GIRO 23. Si muove qualcosa nel box Red Bull, probabile il rientro di Perez.21:36

GIRO 24. Rientra proprio Perez che perde tantissimo tempo per un problema alla posteriore sinistra. Il messicano torna in pista alle spalle delle due Ferrari.21:37

GIRO 25. Hamilton ormai a 1"5 da Verstappen ma l'olandese sembra prossimo al pit stop.21:38