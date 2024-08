F1 Gp Olanda prove libere 1: dalla pioggia al sole, Norris batte Verstappen ed Hamilton. Sainz quarto e Leclerc 13°

Siamo in agosto ma sembra autunno inoltrato qui a Zandvoort: vento e pioggia in questo venerdì mattina con raffiche a oltre 40km all’ora. Non è escluso che si possano posticipare le prime libere, non tanto per le monoposto in pista quanto per l’impossibilità dell’elicottero dei soccorsi di alzarsi in volo, condizione necessaria per la sicurezza dei piloti