Il venerdì del Gran Premio di Singapore è andato in archivio con il miglior tempo della McLaren di Lando Norris in 1:30.727 nella seconda sessione di prove libere. Per soli 58 millesimi l’inglese ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e l’altra rossa di Carlos Sainz un po’ più staccato. Una giornata caratterizzata dallo scoppio dell’ala-gate con la FIA che ha dichiarato non regolari le ali flessibili usate dalla McLaren a Baku e che non potranno essere più usate.