Ultimo aggiornamento: 20-09-2024 11:00

Circuito Singapore, 20 settembre 2024 – Il week end del Gran Premio di Singapore si apre con le prime due sessioni di prove libere sul circuito di Marina Bay dove la Ferrari proverà a ripetere l’impresa dello scorso anno con Sainz mentre Leclerc è a caccia del riscatto dopo la beffa di Baku. Grande attesa per la sfida mondiale tra la McLaren, nuovo leader costruttori, e la Red Bull con Verstappen in crisi. Fp1 alle 11.30, fp2 alle 15 in diretta live!

Segui le prove libere del Gran Premio di Singapore di F1

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming