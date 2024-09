F1, Ferrari a Singapore: Vasseur carico, retroscena Briatore su Sainz e Newey. Schumacher: "Ultima gara di Ricciardo"

F1 a Singapore, la Ferrari vuole la vittoria mancata a Baku e Vasseur ci crede. Mercato: Briatore ha provato a portare Sainz e Newey in Alpine; bomba di Ralf Schumacher: "Lawson al posto di Ricciardo"

Baku è alle spalle. La Formula 1 non conosce sosta questa settimana. Tutto pronto per il week end del Gran Premio di Singapore dove il circus torna a correre in notturna. La Ferrari cerca la vittoria che è mancata per un soffio in Azerbaijan con Vasseur che si dice ottimista visti i progressi della SF-24. Intanto mentre Flavio Briatore svela i retroscena delle trattative condotte per portare Carlos Sainz e Adrian Newey in Alpine c’è Ralf Schumacher che sgancia la bomba: “Il Gp di Singapore sarà l’ultima gara di Daniel Ricciardo sulla Racing Bulls”.

F1, Ferrari a Singapore a caccia del bis: Vasseur ci crede

Il bis che è mancato a Baku la Ferrari lo cerca a Singapore. Domenica scorsa Charles Leclerc è andato a un passo dal successo in Azerbaijan che avrebbe fatto il paio con quello di Monza di una settimana prima. La rossa è in forma e Singapore è una pista da sempre amica di Maranello, laddove 12 mesi fa Carlos Sainz centrava l’unico successo extra Red Bull dello scorso anno. Per tutti questi motivi ci crede il team principal Fred Vasseur:

“L’esito dell’ultima gara non è stato quello che speravamo – le parole del team manager francese – il nostro livello di competitività è molto alto, c’è poca differenza prestazionale tra i quattro team di vertice. Vogliamo continuare su questa strada anche a Singapore, un altro circuito cittadino molto impegnativo. Ci piacerebbe ripetere l’impresa di Sainz questo weekend continuando a lavorare bene come squadra, come abbiamo fatto nelle ultime gare. Le ultime due domeniche ci hanno dimostrato quanto sia importante la gestione gomme, e avendo nuovamente a disposizione le tre mescole più morbide, dopo Monza e Baku, dovremmo avere una migliore comprensione del loro comportamento”

F1, Flavio Briatore rompe il silenzio su Sainz e Briatore

Che ci avrebbe portato a fare il colpaccio, anzi due, era scontato e ne aveva anche scritto. Ora anche lo stesso Flavio Briatore ammette candidamente di aver provato a portare in Alpine sia Carlos Sainz che Adrian Newey. In una recente intervista il team manager italiano che da qualche mese è diventato capo esecutivo della scuderia francese ha dichiarato: “Ho provato a ingaggiare Carlos Sainz e Adrian Newey, ma le trattative non sono andate bene. Abbiamo già piloti bravi e veloci, il problema è la macchina. Non sono uno che compra i piloti, mi piace crescerli in casa. L’ho fatto con Michael Schumacher e Fernando Alonso, che non sono esattamente due ragazzi. Credo e spero che Doohan possa darci garanzie nel 2025″.

Ralf Schumacher sgancia la bomba: “Dopo Singapore Lawson al posto di Ricciardo”

E non poteva mancare per mettere un po’ di pepe sulla vigilia del week end di Singapore la sparata di Ralf Schumacher. L’ex pilota di Williams e Jordan, fratello di Michael e zio di Mick, in una dichiarazione rilasciata a Sky Sports Deutschland, ha detto chiaramente: “Purtroppo sembra che Singapore sarà l’ultima gara di Daniel Ricciardo per ora. Dopo di che, sarà Liam Lawson a salire sulla Racing Bulls. Probabilmente questo era previsto dal suo contratto, perché altrimenti la Red Bull lo perderebbe“.

Ralf Schumacher fa leva sulla sosta di un mese che ci sarà tra Singapore e Austin in cui è previsto, per bocca dello stesso Helmut Marko, l’annuncio del nuovo pilota Racing Bulls per il 2025. Secondo l’ex pilota tedesco però l’avvicendamento tra Ricciardo e Lawson, dato per scontato, sarà anticipato dalla prossima gara per via di una clausola sul contratto di neozelandese che potrebbe liberarlo senza un suo impiego entro questa stagione. E si sa che Audi è in cerca di un pilota bravo e veloce di prospettiva.

F1, addio Ricciardo: Daniel verso gli Usa ma non Austin bensì Nascar

A dare credibilità alle parole di Ralf Schumacher, anche alcune ultimi dichiarazioni dello stesso Daniel Ricciardo che ha aperto alla possibilità di nuove esperienze future fuori dalla F1. “Ci sono cose che vorrei provare e sperimentare a livello competitivo – ha spiegato Ricciardo in un’intervista a Tourism Western Australia – Io sono cresciuto da ragazzo come fan della NASCAR. Mi piacerebbe molto guidare una vettura di quel genere. Vorrei, ad esempio, correre a Daytona”.