F1, Briatore: doppio colpo per convincere Sainz, Alpine sarà team cliente Mercedes, accordo già dal 2025

Briatore pronto a tutto pur di portare Carlos Sainz dalla Ferrari in Alpine: il manager italiano sta per firmare un accordo con la Mercedes per fare di Alpine un team clienti della scuderia di Brackley

Appena si spengono i motori anche se solo per qualche giorno, quelli che passano dal caotico Gp di Ungheria all’imminente gara in Belgio, in F1 si accendono all’istante i riflettori del mercato piloti. Al centro delle trattative il perenne oggetto del contendere, Carlos Sainz. E non poteva che essere di Flavio Briatore la mossa forse decisiva per convincere lo spagnolo della Ferrari a sposare la causa Alpine. Il manager da poco rientrato nel giro che conta del circus tira fuori l’asso dalla manica. Accordo in dirittura d’arrivo con Mercedes. Ma non una semplice fornitura. Molto di più. Vediamo nel dettaglio.

Sainz, Briatore si gioca la carta Mercedes: Alpine team cliente

Ufficializzato poco più di un mese fa Flavio Briatore non ha perso tempo. Si è messo subito al lavoro come Executive Advisor per Alpine. La scuderia aveva salutato già Ocon, l’ex team principal di Benetton e Renault si è affrettato a confermare Pierre Gasly. Per il secondo slot Briatore ha pensato in grande. A Carlos Sainz. Ma lo spagnolo che ha messo un po’ tutti, Audi e Williams per iniziare, in stand by, continua ad aspettare una chiamata da un top team come Red Bull o Mercedes.

Ecco che Briatore allora per convincere lo spagnolo, ma ovviamente non solo per quello, è pronto a fare all in. Secondo quanto riportato da motorsport.com, Briatore è in dirittura d’arrivo per l’accordo con la Mercedes. Ma non nei termini, fornitura di power unit, e nei tempi, dal 2026, che si conoscevano. Sembra infatti che ci sia l’accordo perchè Alpine diventi a tutti gli effetti un team clienti della scuderia di Brackley. L’accordo in discussione con la Mercedes prevede la fornitura di power unit, trasmissione e sospensioni posteriori, un pacchetto che oggi la squadra di Brackley garantisce a Williams ed Aston Martin.

Fonte: Imago

F1, Sainz in Alpine: lo spoiler di Gasly in Ungheria

Giovedì scorso, durante la conferenza stampa ufficiale della F1 nel media day del Gran Premio di Ungheria Pierre Gasly si era lasciato andare ad una battuta forse rivelatrice di qualcosa di prossimo all’orizzonte. Il pilota della Alpine confermato per il 2025 da Briatore a mirata domanda sul prossimo compagno di squadra ha detto:

“Alpine ha buone opzioni per i piloti sul tavolo, ma non sono decisioni che toccano a me. Accoglierò a braccia aperte il pilota più veloce a disposizione, sappiamo tutti chi è...”

Facile il riferimento a Carlos Sainz che in questo momento è il pezzo pregiato del mercato piloti di F1. Alpine, al pari di Sauber/Audi e Williams lo corteggiano da tempo, chi più chi meno, mentre lo spagnolo ha sempre atteso che magari uno spiraglio si aprisse per un top team, vedi Red Bull o Mercedes. E lui, il pilota Ferrari (ancora per poco) ha così risposto a chi gli ha chiesto delle parole di Gasly:

“Io in Alpine? C’è ancora da attendere per la decisione. Gasly? Magari se lo chiedete ad altri diranno la stessa cosa. C’è ancora da attendere un po’ per la decisione”

F1, Villeneuve: “Fossi Red Bull prenderei Sainz al posto di Perez”

Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 con la Williams nel 1997, ora opinionista tv ha le idee abbastanza chiare. L’eventuale sostituzione in casa Red Bull di Checo Pérez, in crisi di risultati, dovrebbe avvenire con Carlos Sainz. “Nella famiglia Red Bull ormai non c’è un sostituto adatto di Sergio Pérez. Yuki Tsunoda è ancora un pilota incostante; Liam Lawson non ha l’esperienza per sostituirlo. La mia migliore scommessa per sostituire Pérez alla Red Bull è Carlos Sainz. È un grande compagno di squadra. La Red Bull ha bisogno di ricostruire in questo momento, Sainz sarebbe un ottimo primo passo in quella direzione“.