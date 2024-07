F1, Sainz a un passo dalla Red Bull e Verstappen in Mercedes: la rivincita di Carlos sulla Ferrari

Lo spagnolo è pronto a prendersi la rivincita dopo lo smacco subito dalla Rossa. Il suo sempre più probabile approdo in Red Bull, infatti, potrebbe regalargli anche un finale inatteso, ma dolcissimo

Carlos Sainz a un passo dalla Red Bull. È questa la clamorosa indiscrezione sul futuro del pilota spagnolo che l’anno prossimo lascerà la Ferrari per fare spazio a Lewis Hamilton. Già, Sir Lewis, primo colpo a effetto (domino) per un mercato piloti che, dopo, la maretta della passata stagione, tratteggia un 2025 fin da ora rivoluzionario per il Circus.

Carlos Sainz vicino alla Red Bull

Carlos Sainz e la Red Bull, un matrimonio non scontato, ma nemmeno impossibile, anzi. Sì perché, nonostante le lusinghe nemmeno così velate registrate altri team (vedi Audi), il pilota spagnolo destinato a lasciare Maranello al termine della stagione per fare spazio a un certo Hamilton sembra ora vicinissimo al team campione del mondo. Una possibilità capace, volendo, di rendere ancora più intenso il vento del cambiamento sul 2025 della Formula 1.

Carlos e la voglia di rivalsa dopo lo smacco Ferrari

D’altronde, non è un segreto che Carlos non abbia accolto nel migliore dei modi il benservito ricevuto dalla Rossa. Uno smacco in piena regola che ha toccato nell’orgoglio il madrileno e lo ha spinto a cercare di puntare al meglio possibile per il proprio futuro. Meglio che, ovviamente, risponde al nome di Red Bull (o Mercedes), con ammiccamenti nemmeno troppo velati e avvicinamenti che, ora, sembrano poter portare al nuovo sodalizio.

Un finale inatteso per Carlos

Un sodalizio che, come spiega al meglio il sito formulapassion.it nel proprio editoriale, potrebbe avere addirittura un finale tanto inatteso quanto dolce per Carlos. Se, infatti, il primo pensiero che balza alla mente accostando lo spagnolo alla Red Bull è quello di un Sainz seconda guida al fianco di Max, la realtà dei fatti racconta di un possibile addio del campione del mondo, con tutte le conseguenze del caso…

Verstappen in fuga dalla Red Bull

D’altronde, le motivazioni di una separazione non mancano di certo. In prima battuta, Carlos per Max sarebbe una minaccia troppo maggiore rispetto a un Sergio Perez, che ha appena rinnovato, ma che resta in evidente difficoltà alla guida di una monoposto che dovrebbe essere dominante. In soldoni, l’olandese potrebbe vedere messa in discussione la propria leadership in caso di approdo del ferrarista in scuderia. Se a ciò si aggiungono la poco piacevole convivenza con Chris Horner e i corteggiamenti di una Mercedes che pare pronta a rialzare finalmente la testa, il quadro è chiaro.

Sainz prima guida della Red Bull

Sainz in Red Bull potrebbe addirittura vestire i panni del primo pilota. Mica male come rivincita su quella Ferrari che l’anno prossimo rischia, seriamente, di trovarsi due polli belli grossi nel proprio pollaio e dovrà impegnarsi al meglio per gestire e far convivere la leadership indiscussa di Lewis e l’orgoglio di Charles. Il futuro resta imprevedibile, ma solo per chi non riesce a leggere i segnali che il presente semina lungo il percorso. Segnali che parlano di un Carlos pronto a rinascere dalle ceneri di uno smacco tanto doloroso quanto immeritato.